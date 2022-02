Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații despre dispariția lui Andrei vin direct de la oamenii legii , care au declarat ca tanarul este viu și a fost localizat. Ce se știe in aceste momente despre el, dar și unde se afla, dupa opt zile de cand a plecat de acasa fara urma!

- Mama lui Andrei, tanarul care de opt zile este dat disparut, este in stare de șoc și iși face numeroase griji pentru fiul ei. Ei bine, recent, aceasta a primit mai multe mesaje suspecte de pe numarul lui de telefon. Ce se intampla, de fapt, cu Andrei!

- Andrei, tanarul de 35 de ani, care a disparut in urma cu opt zile, este in continuare de negasit. Familia barbatului nu a putut ezita și a mers in apartamentul unde locuia pentru a cauta mai multe indicii despre fiul ei. Iata ce a gasit in lucrurile lui, dar și reacția furibunda a proprietarei.

- Familia lui Andrei, tanarul de 35 de ani, spera ca acesta sa se intoraca acasa, asta dupa ce in urma cu șapte zile a disparut și nimeni n-a mai știut nimic de el. Astazi, cu cateva ore in urma, fratele sau a primit un mesaj, insa asta nu i-a facut pe apropiați sa se linișteasca.

- Andrei, un tanar de 35 de ani e de negasit, asta dupa ce in urma cu șapte zile a disparut de acasa. Nimeni nu mai știe nimic de el, iar verișoara sa, cunoscuta artista Ionela Stancioi e disperata. Ea spera ca acesta sa revina acasa.

- Vulpița a disparut din viața publica. Aceasta nu a mai postat imagini pe rețelele de socializare, așa ca mulți s-au intrebat ce s-a intamplat cu ea. Fosta vedeta a devenit mama pentru a doua oara. Ea a pastrat discreția și nu a mai imparțit detalii din viața ei personala cu internauții. Cum arata Vulpița.…

- Povestea de viața a Gabrielei Iaciu poate fi cu ușurința subiectul unei carți. Campioana balcanica la atletism a pornit de jos, iar copilaria și tinerețea i-a fost presarata de neajunsuri și violența, dar sportul a salvat-o. Acum, sportiva a dezvaluit toate ororile prin care a trecut intr-un interviu…