- Acces Direct a anunțat in urma cu scurt timp ca regiunea Borodyanka din Ucraina a fost atacata. Bombradamentul a avut loc in aceasta seara, iar sute de case au fost distruse și o mulțime de oameni raniți.

- Conflictul din Ucraina pare-se ca nu se va termina curand. Intreaga lume asista la ceea ce se intampla astazi in Ucraina, și la apelul disperat al președintelui Volodimir Zelenski catre Occident de a-i ajuta țara. De cealalta parte, motivațiile lui Putin sunt ca iși dorește o curațare a Ucrainei de…

- Cum a scapat Mircea Lucescu din iadul razboiului din Ucraina. Antrenorul celor de la Dinamo Kiev se gasea in baza de pregatire a echipei sale, la 20 de kilometri de capitala Ucrainei, cand Rusia a lansat atacul militar asupra acestei țari. Il Luce a reușit, in tot haosul creat, sa gaseasca o modalitate…

- Kievul a rezistat eroic inca o noapte in fața armatei ruse. Președintele Volodimir Zelenski este in continuare in capitala Ucrainei și da constant mesaje de incurajare soldaților sai, in condițiile in care Rusia a atacat Ucraina pe mai multe fronturi.

- Ultimele informații despre Mircea Lucescu, aflat in Ucraina. Antrenorul roman de la Dinamo Kiev ramasese, ieri, blocat in capitala statului vecin, dupa atacul armat al Rusiei asupra Ucrainei. Joi seara, fiul lui Il Luce, Razvan Lucescu, a repurtat o victorie importanta in cupele europene, calificandu-se…

- Ambasada Beijingului in Ucraina le-a recomandat cetatenilor chinezi si firmelor chineze sa evite zonele „instabile”, fara a-i sfatui sa paraseasca aceasta tara, asa cum au procedat multe alte state, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. „In prezent, situatia din estul Ucrainei a cunoscut modificari…

- Mircea Lucescu nu revine cu echipa in Ucraina. Tehnicianul roman și-a condus formația intr-un cantonament din Turcia, unde pregatește partea a doua a sezonului. Dar situația creata la granița Ucrainei cu Rusia l-a determinat pe Il Luce sa ia decizia de a nu-și lasa jucatorii sa revina acasa, pentru…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, ca actuala criza de securitate "este despre securitatea spatiului euro-atlantic" in ansamblul sau, aratand ca statele aliate trebuie sa se continue sa se coordoneze cu privire la masurile concrete, astfel incat sa se obtina o dezescaladare a situatiei."Actuala…