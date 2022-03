Stiri pe aceeasi tema

- A trecut mai bine de o luna de cand a izbucnit razboiul in Ucraina, astfel ca pe zi ce trece sunt sute de victime, multe fiind chiar in randul civililor. Recent, o bunicuța din Kiev și-a strigat disperarea printre suspine, asta dupa ce și-a pierdut intreaga familie printre bombardamentele și atacurile…

- Tania și cei trei copii ai ei au fugit din calea razboiului. Au plecat de acasa, dupa invazia armatei conduse de președintele rus Vladimir Putin. Au fugit in Romania, deși nu știau la ce sa se aștepte. Tania este o mamica eroina și a lasat totul in spate doar pentru a se asigura ca cei trei copii ai…

- Iernile tot mai blande din ultimii ani au facut ca schiorii amatori din Gherla și din imprejurimi sa fie tot mai puțini. Dealurile care inconjoara orașul erau pe vremuri numai bune pentru acest sport și, cu puțina amenajare, loc de concursuri. Chiar și in condițiile actuale, schiorii din Gherla profita…

- Mikhailo Plokhotniuc (22 de ani), atacantul ucrainean de la Poli Iași, pentru care a semnat in ianurarie, are familia și prietenii blocați in orașul port de la Marea Neagra, invadat din acesata dimineața de armata rusa. Sambata, Poli Iași reia sezonul de Liga 2 pe propriul teren, cu FC Brașov. ...

- Administratia functioneaza totusi cu personal incomplet, desi nu e organizat niciun concurs de ocupare a joburilor disponibile. Mai mult, banii sunt alocati pentru toate posturile, inclusiv cele vacante. Cine ridica totusi banii? Administratia judetului functioneaza cu doar 80- din posturile din organigrama…

- 43 de copii „ai statului" din județul Suceava, care sunt in evidențele Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului, și-au gasit anul trecut o familie iubitoare și au fost adoptați. Majoritatea acestor copii adoptați erau crescuți de asistenți maternali, dar au fost și ...

- Social 1120 de copii din Teleorman au unul sau ambii parinți plecați la munca in strainatate / “Redirecționeaza 3,5% din impozitul pe venitul tau”, apelul Crucii Roșii februarie 3, 2022 11:03 “1120 copii din județul Teleorman au unul sau doi parinți plecați la munca in strainatate, consecințele acestui…

- In evidențele Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava sunt inscriși 6.796 de copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, copii proveniti din 5.154 de familii.Dintre aceștia, 586 de copii au ambii parinti plecati la munca in strainatate, ...