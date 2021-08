Strabunica gemenilor morți in Ploiești face dezvaluiri cutremuratoare despre mama micuților, și o acuza pe Alina, prietena Andreei, ca ar fi neglijat copiii, deși se afla in aceeași camera cu ei in momentul incidentului. Femeia sufera cumplit, ea fiind alaturi de cei mici o buna parte din viața lor.