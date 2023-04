Stiri pe aceeasi tema

- Doi parinți traiesc un adevarat coșmar de mult timp, dupa ce medicii de la maternitatea din Vaslui le-au spus ca brbelușul lor s-a nascut mort. Cu toate acestea, ei nu cred acest lucru, iar acum au venit cu acuzații grave. Parinții cred ca medicii au mințit.

- Georgian Dragan, purtatorul de cuvant IGPR, a spus ca in cazul bebelușului ucis duminica de tata, in Alba Iulia. nu au fost indicii privind o stare de pericol iminent.”Acum, post eveniment, avand tot tabloul conturat, cu siguranța altele sunt concluziile care pot fi trase insa analiza, ar trebui puțin…

- Vasile susține ca nu și-a mai vazut fetița in varsta de un an de cand mama ei a plecat de acasa. Miluța și-a refacut viața, astfel ca femeia s-a mult cu un alt barbat pe nume Cornel. Iata ce spune mama copilului și care este motivul pentru care a decis sa-l paraseasca pe Vasile!

- Fostul pugilist Rudel Obreja a murit la varsta de 57 de ani, conform unui anunț facut de familie.Rudel Obreja a murit duminica. El fusese diagnosticat cu cancer. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Informația privind decesul unui preot constanțean, pe nume Catalin Moroșan, a starnit un val de reacții in mediul online. Mulți dintre internauți au crezut ca este vorba despre luptatorul Catalin Moroșanu și au intrat in panica. Luptatorul Catalin Moroșanu, care de fapt, se numește in buletin Moroșan,…

- Mai mulți medici sunt cercetați pentru ca ar fi preluat dispozitive medicale de la cadavre și le-ar fi montat unor pacienți. Procurorii și polițiștii au descins vineri dimineața la 24 de adrese, inclusiv la Spitalul “Sfantul Spiridon” din Iași. Medicii cereau intre 2.000 și 3.000 de euro pentru fiecare…

- Procurorii au gasit sume de bani, 25 de stimulatoare/defibrilatoare cardiace si 36 de tablouri apartinand unor pictori nationali de renume, in urma perchezitiilor efectuate la medicii din Iasi, acuzati ca extrageau stimulatoare cardiace de la cadavre si le montau la pacienti. ‘La perchezitiile efectuate…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a deplans miercuri moartea ministrului de interne ucrainean Denis Monastirski, despre care a spus ca ''a fost un mare prieten al Uniunii Europene'', transmit AFP, DPA si Reuters. ''Suntem alaturi de durerea Ucrainei dupa tragicul accident de elicopter'',…