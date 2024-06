Stiri pe aceeasi tema

- Mircea are un baiat, dar susține ca nu iși mai poate vedea copilul asta dupa ce a mers impreuna cu micuțul in vizita la socri. Barbatul face acuzații grave la adresa (inca) soției lui, despre care spune ca obișnuia sa consume substanțe interzise.

- Georgeta nu mai are liniște de cand una dintre fiicele ei a cunoscut prin intermediul unor colege un barbat despre care spune ca este dubios și ar fi avut probleme cu legea. Femeia iși dorește ca fata ei, in varsta de 16 ani, sa se intoarca acasa.

- FOTO&VIDEO: Un barbat din Ungureni era sa dea foc la casa. Intervenția pompierilor a limitat proporțiile incendiului violent Un incendiu violent s-a produs, in aceasta dupa-amiaza, intr-o gospodarie din localitatea Plopenii Mici. Proprietarul taia, cu ajutorul unui flex, o bucata de tabla, iar scanteile…

- Eugen se afla intr-o situație disperata! Iubita barbatului ar fi fugit la amantul ei și a luat și doi copii cu ea. Barbatul nu știe ce sa mai faca, deoarece femeia nu-i aduce copii. Iata ce a declarat Eugen la Acces Direct!

- In aceasta dimineața, in jurul orei 06:20, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizata cu privire la faptul ca pe drumul județean care face legatura intre localitațile Moara și Frumoasa se afla o persoana decedata. Echipa operativa deplasata la fața locului impreuna cu tehnician criminalist a identificat…

- S-a declanșat alarma la Poliție! Un barbat și-a dat jos brațara electronica de supraveghere și și-a amenințat soția și cei trei copii cu moarteaUn barbat care și-a amenințat soția și cei trei copii cu moartea și caruia i s-a montat o brațara electronica de supraveghere a fost reținut de polițști…

- Artistul Ini nu mai știe nimic de familia sa. Soția lui a decis sa plece in Anglia și nu a mai vrut sa se intoarca in țara, apoi l-au urmat și cei doi copii. Barbatul in varsta de 70 de ani iși dorește sa-i revada dupa atația ani.