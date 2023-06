Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria incearca cu disperare sa-și aduca sora pe calea cea buna, asta dupa ce tanara susține ca Gabriela ar fi victima unei iubiri periculoase și ca barbatul cu care se afla intr-o relație practica prostituție. Ana Maria susține ca sora ei a fost sedusa prin metoda "loverboy".

- O femeie nu poate sa iși gaseasca liniștea de cand nu mai știe nimic de fratele ei mai mic. Gabriela iși amintește ca Alexandru a fost dat in adopție unei familii din Canada, in urma cu 32 de ani. Tot ce vrea sa știe este daca mai traiește sau nu. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Un baiețel de opt ani care s-a trezit pus la pamant de doi caini periculoși. Cu doar cateva momente inainte, copilul se juca fericit impreuna cu alți prieteni langa o spalatorie auto. Cainii ar fi scapat din curtea unei spalatorii pentru ca patronul ar fi lasat porțile deschise. Un martor a vazut scena…

- Acuzațiile pe care Daniela le face fostului ei soț starnesc revolta, asta dupa ce femeia a marturisit la Acces Direct ca tatal copiilor nu vrea sa-i salveze viața baiețelului bolnav. Daniela are nevoie de la fostul ei soț de doua documente pentru a putea beneficia de ajutor financiar.

- Cosmin nu știe ce sa mai faca de cand fosta soție l-a parasit pentru un barbat mai tanar. Barbatul este distrus de cand partenera de viața cu care avea o relație de iubire de aproape doua decenii i-a spus ca pleaca la mama ei și nu s-a mai intors.

- Damian Draghici și soția sa, Cristina, au devenit parinți intr-un moment in care nici nu mai sperau. Șansele ca aceasta sa ramana insarcinata erau minime, astfel ca bucuria lor a fost uriașa, primind un baiețel perfect sanatos, pe care l-au numit Andrei.

- Georgiana l-a acuzat pe primar ca a harțuit-o, iar acesta susține ca au avut o relație și soțul ei ar fi știut. Edilul susține ca Georgiana l-a șantajat cu o suma de bani și vrea sa ii strice imaginea, asta pentru ca este la Primaria din Clejani de 16 ani.

- Marius face dezvaluiri șocante despre cumnatul lui. Acesta ar fi aflat ca pensiunea familiei facuta pe banii munciți din greu de mama lui ar fi acum un loc de desfrau și o afacere necurata. Marius este cel care il acuza pe cumnatul lui. Iata ce a declarat la Acces Direct!