Stiri pe aceeasi tema

- Victorie in instanța pentru șoferița care a omorat doua fete in cartierul Andronache. Judecatorii au respins rechizitoriul și cer acum refacerea anchetei. Reamintim ca, in luna februarie, doua fete in varsta de sase si 21 ani au murit dupa ce au fost spulberate pe trotuar de o masina scapata de sub…

- Ștefan, prietenul lui Rareș, poate reprezenta un suspect in cazul Antoanelei? Tanarul a fost autorul unui gest controversat pe rețelele de socializare cu cateva zile inainte de intalnirea de la atelierul de la croitorie, lucru ce i-a pus pe mulți pe ganduri. Iata despre ce este vorba!

- Mirela Vaida a rabufnit, dupa ce autoritațile din Argeș nu au putut face nimic pentru a-l opri pe Irinel, fostul concubin al Ramonei, sa o ucida atat pe ea, cat și pe copilul sau minor. Prezentatoarea cere dreptate și iși striga frustrarea chiar in cadrul emisiunii in care cei doi protagoniști ai tragediei…

- Liviu Dragnea nu mai este președintele PSD, ci un cetațean obișnuit. Condamnat, dar cu avand drepturi. Azi am citit comentariul lui Ion Cristoiu referitor la eliberarea lui Liviu Dragnea: „Nu am ințeles de ce nu-i dau drumul. Totuși omul are drepturi ca orice cetațean. Nu discut cum a fost condamnat,…

- Moartea mezzosopranei Maria Macsim Nicoara sta sub semnul intrebarii, iar acum sunt puse cap la cap mai multe informații pentru a se afla cu exactitate ce s-a intamplat. Soacra cantareței a fost prinsa cu minciuna.

- Dupa ce ieri Ramona, o femeie de 38 de ani, a fost ucisa cu sange rece de fostul concubin, trupul sau a fost transportat la medicina legala pentru efectuarea autopsiei. Iata ce s-a descoperit și care a fost motivul pentru care fosta invitata Acces Direct a decedat.

- Fostul soț al Marianei a intervenit in scandalul momentului, in care femeia este acuzata ca și-a ucis cel de-al doilea soț, pe Meluța, apoi l-a tranșat și i-a ingropat membrele in diferite parți ale curții. Barbatul susține ca nu a avut o relație amiabila cu Mariana, ba chiar i-a interzis sa iși vada…

- Cazul șoferiței care a dat cu mașina peste doua fete pe trotuar și le-a omorat a șocat intreaga țara. Ce s-a intamplat cu șoferița care a ucis doua fetițe in cartierul Andronache Acum, femeia a fost trimisa in judecata, dupa ce a ucis doua minore din cartierul Andronache din București. Adolescentele…