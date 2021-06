Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Nicoleta, tanara nevazatoare, și-a acuzat parinții de agresiune și de faptul ca ar fi gonit-o de acasa dupa ce a refuzat sa le mai dea pensia, mama ei a avut o prima reacție. Aceasta neaga acuzațiile, insa a recunoscut ca actele fetei sunt la ea și ca nu vrea sa i le dea. Ba mai mult, femeia…

- O tanara nevazatoare in varsta de 18 ani susține ca a fost gonita de acasa alaturi de bunica ei de catre parinții sai dupa ce a refuzat sa le mai dea acestora pensia pe care o primește de la Stat. Nicoleta le-a adus acuzații grele celor care i-au dat viața, spunand ca tatal ei ar fi fost agresiv cu…

- Andreea, tanara care a susținut recent, la Acces Direct, ca ar fi fost șantajata de consilierul farmacist al satului in care locuiește, a luat o decizie radicala. Insoțita de iubitul ei, Florin, femeia a hotarat sa depuna plangere la Poliție. Iata ce s-a intamplat la secție!

- O noua serie de elevi, alcatuita din 65 de fete si 155 baieti, a depus vineri juramantul militar la Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" din Oradea, singura institutie din tara care scolarizeaza agenti pentru politia de frontiera. Potrivit unui comunicat…

- "Cazul de la "George Bacovia" nu a fost semnalat de catre parinți. Mai mult decat atat, parinții nu au depus o sesizare. Am incercat sa-i contactez și sa ii invit la o discuție. Nu au raspuns. Am primit, insa, un mail pe care mi-e greu sa-l cataloghez (...) Mi-au scris ca directorul, profesorii și-au…

- "Cazul de la "George Bacovia" nu a fost semnalat de catre parinți. Mai mult decat atat, parinții nu au depus o sesizare. Am incercat sa-i contactez și sa ii invit la o discuție. Nu au raspuns. Am primit, insa, un mail pe care mi-e greu sa-l cataloghez (...) Mi-au scris ca directorul, profesorii și-au…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, s-a prezentat, joi, la sediul DNA, unde va fi audiat ca martor in legatura cu o plangere penala pe care a depus-o in anul 2019 impotriva Gabrielei Firea, in care reclama ilegalitati in modul in care a fost votat PUZ Sector 3. "In urma cu doi ani, am venit…

- Echipamentele pentru educatia online se traduc intr-un cost mediu de 5.800 de lei pe familie, iar costul mediu pentru cei care acceseaza servicii de tip Scoala dupa scoala a fost de aproximativ 4.200 de lei, o valoare dubla comparativ cu anul 2018 Invatamantul derulat online a generat categorii noi…