Loredana Latiș și-a pus sufletul pe tava la Acces Direct și a povestit pe larg intreagul coșmar pe care l-a trait in copilarie, cand a fost abuzata de tatal vitreg. Vedetei i s-a alaturat și sora ei, care a fost, de asemenea, abuzata de barbat. Povestea cutremuratoare a psihologului și a surorii ei au rolul de a scoate la lumina abuzurile sexuale in cazul copiilor și a le oferi sprijin victimelor, in cadrul campaniei Acces Direct ”Furt de copilarie”.