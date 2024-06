Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la IPJ Braila dupa intervenția polițiștilor, in cazul crimei care seamana izbitor cu cazul Caracal. Acuzațiile sunt extrem de grave dupa ce o femeie, in varsta de 44 de ani, a fost gasita moarta, la aproape 24 de ore dupa ce a sunat la 112.

- Crenguța, mama verișorului acuzat ca a ucis-o pe Raisa, a facut noi declarații șocante. Femeia spune ca nu ii vine sa creada ca fiul ei a fost in stare sa o ucida pe copila, in condițiile in care știa ca era apropiat de ceilalți verișori. Fetița va fi condusa maine pe ultimul drum.

- Parinții Raisei sunt in stare de șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta intr-o rapa, langa casa. Familia ei s-a intors din Spania in Romania și vor sa se faca dreptate. Cei doi sunt convinși ca verișorul nu ar fi putut sa o ucida singur, in timp ce mama adolescentului spune ca nu are…

- Un sportiv din Romania a fost gasit in stare critica, iar tragedia care s-a produs ulterior a starnit multe suspiciuni ingrozitoare din partea familiei și prietenilor. Totul ar fi inceput de la o cearta cu iubita lui, iar ulterior el ar fi fost gasit in stare grava, cu taieturi pe corp și cu rani doarte…

- A inceput confruntarea momentului! Mama suspectului de 16 ani și iubita barbatului ucis in Crangași s-au intrecut in declarații dure, dorindu-și fiecare sa se faca dreptate. Iubita barbatului mort a facut dezvaluiri noi despre ceea ce se știe despre momentul in care acesta a fost omorat.

- Jucatoarea de tenis belarusa Arina Sabalenka, in varsta de 25 de ani, a facut miercuri seara, 20 martie, pe contul sau de Instagram primele declarații dupa moartea lui Konstantin Kolțov, relateaza Daily Mail.