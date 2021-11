Stiri pe aceeasi tema

- Crima odioasa de la Arad a indoliat o țara intreaga. Florin Crișan și-a ucis fara mila fiica vitrega și ulterior a incendiat-o pe un camp, langa un cimitir. Cristian Oancea, tatal biologic al fetiței, dar și mama lui, bunica paterna a Antoniei, sunt pur și simplu impietriți de durere. Iata cum a reacționat…

- Sora criminalului din Arad a vazut fugitiv detalii despre crima odioasa la televizor, așa ca a decis sa mearga in apartamentul groazei pentru a vedea daca este vorba sau nu despre micuța Antonia. Sora lui Florin Crișan a coborat din bloc și a mers la poliție, pentru a-și denunța fratele. Ulterior, Sabrina…

- Informație bomba in cazul crimei odioase de la Arad! Unchiul lui Florin Crișan, criminalul in varsta de 23 de ani, a recunoscut și a dat o declarație conform careia a inceput sa spuna ca, de fapt, cea care a facut prima plangere la poliție in cazul morții Antoniei este o persoana care vine chiar din…

- Prietena Sabrinei, mama fetiței, era singura persoana cu care Sabrina pastra legatura. Cele doua se cunoșteau de mai bine de 25 de ani și erau prietene extrem de bune, mai ales avand in vedere faptul ca erau și vecine in Buzau, acolo unde se nascuse Sabrina. Femeia urma sa ii boteze pe cei doi copii…

- Cei doi barbați care au iubit-o nebunește pe Sabrina, mama Antoniei, Ionuț și tatal biologic al copiilor, și-au declarat acum razboi, in direct, la Acces Direct. Cei doi barbați și-au adresat cuvinte extrem de dure, amandoi fiind de-a dreptul devastați dupa ce au aflat de moartea Antoniei, fetița de…

- Un alt personaj-cheie a scos la iveala detalii la care nimeni nu s-ar fi așteptat in ceea ce privește crima odioasa de la Arad. Este vorba despre Ionuț, barbatul cu care Sabrina, mama Antoniei, a avut o relație inainte de a se cupla cu cel care i-a devenit calau fiicei sale. Sabrina a fost insarcinata…

- Ionuț, unul dintre foștii iubiți ai Sabrinei, a facut declarații de-a dreptul cutremuratoare, in exclusivitate, la Acces Direct. Barbatul a locuit o perioada buna in Franța alaturi de Sabrina și de copiii sai, Oscar și Antonia. Tanarul a marturisit ca se atașase de cei doi copii și ca este șocat de…

- Cuvintele nu pot exprima durere pe care o simte domnul Oancea, tatal biologic al Antoniei, de cand a aflat ca fiica lui a fost ucisa cu salbaticie și mai apoi incendiata de catre actualul partener de viața al fostei sale soții. Spre surprinderea tuturor, mama Antoniei nu a stat nicio clipa de vorba…