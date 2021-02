Stiri pe aceeasi tema

- Soția barbatului suspectat de familia Angelei Balint ca ar avea legatura cu dispariția sa a avut o prima reacție la Acces Direct. Femeia spune ca soțul ei este nevinovat și ca, de fapt, familia acesteia ar ascunde ceva.

- Unul dintre fiii Angelei Balint, femeia cautata de 19 zile și gasita astazi, a povestit la Acces Direct ca a ignorat un detaliu extrem de important, in timpul cautarilor mamei sale, fara sa știe ca acesta ar fi putut sa-l conduca la locul in care aceasta se afla.

- Noi detalii ies la iveala in cazul Angelei Balint, femeia care a disparut in orașul Petrila, județul Hunedoara. Ii transmite aceasta semne soțului dupa ce ar fi plecat de acasa in mod subit? Iata ce detalii s-au descoperit pe camerele de supraveghere!

- Un jurnalist iordanian a fost arestat pentru ca a scris intr-un articol ca vaccinul impotriva coronavirus a ajuns in regat fara ca cetațenii sa fie informați despre acest lucru și ca unii responsabili guvernamentali au fost deja vaccinați, relateaza AFP. Știrea a fost scrisa dupa ce autoritațile au…

- Este doliu in muzica populara, dupa ce regretatul cantareț Dumitru Stroie s-a stins din viața la doar 30 de ani, intr-un accident cumplit de mașina. Afectata de pierderea lui a fost și Mirela Vaida, cunoscandu-l in persoana. Iata ce mesaj sfașietor a transmis frumoasa prezentatoare de la Acces Direct,…

- Federatia Argentiniana de Fotbal (AFA) a postat, miercuri seara, pe Twitter, un mesaj de condoleante dupa anuntul decesului legendarului Diego Armando Maradona. “Federatia Argentiniana de Fotbal, prin intermediul prepedintelui Claudio Tapia, isi exprima durerea profunda dupa moartea legendei…

- Ieri, Claudia Patrașcanu a povestit la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, drama prin care trece de cand s-a decis sa divorțeze de fostul ei soț, pe nume Gabi Badalau. Claudia Patrașcanu, amenințata cu moartea Conform spuselor artistei, aceasta ar fi fost amenințata cu moartea, barbatul spunandu-i…

- Prietenii Inei au fost supuși testului cu detectorul de minciuni, iar raspunsurile au schimbat complet datele problemei. Potrivit raspunsurilor lor, prietenii blondinei au fost absolviți de orice vina in ceea ce privește jaful din padure.