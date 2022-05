Stiri pe aceeasi tema

- Soacra Iuliei rupe tacerea! Femeia a marturisit ca nu avea o relație tocmai buna cu Iulia, insa in ultima perioada s-au apropiat mai mult, deoarece Iulia era foarte abatuta și nu avea cui sa ii spuna tot ce are pe suflet. S-ar fi prezentat in fața casei soacrei sale și i-ar fi cerut iertare pentru tot…

- Cea mai buna prietena a Iuliei, femeia care s-a aruncat de pe bloc cu cei doi copii in brațe, susține ca aceasta nu era in depresie, dar ca mereu și-a dorit stabilitate in relații. Iuliei i-ar fi fost teama sa nu ramana singura cu cei doi copii, dupa divorț.

- Tristan și Cobra Tate sunt acuzați de sechestrate de persoane și viol, iar in urma cu doua zile mai multe echipaje au ajuns la vila celor doi milionari. Avocatul acestora, Eugen Vidineac, face declarații la Acces Direct despre ce-ar intampla la petrecerile organizate de ei.

- Informația momentului in showbiz. Chiar in aceste momente la imobilul fraților Tate, fostul iubit, dar și fostul cumnat al Biancai Dragușanu, au ajuns mai multe echipaje de poliție. In interior se fac descinderi, asta dupa ce se pare, potrivit Acces Direct, cei doi frați se ocupau de racolarea de fete…

- Claudia Shik a vorbit in exculsivitate pentru Acces Direct despre relația ei cu Florin Rusu, iar in momentul actual aceștia nu mai formeaza o relație. Artista a rabufnit și a recunoscut care sunt motivele pentru care a ales sa mearga pe un alt drum fața de fostul ei iubit. Iata care au fost declarațiile…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, artista care este acuzata e vecini ca iși ține animalele in casa se apara și neaga totul. Intrepreta de muzica populara a trecut la amenințari și este convinsa ca oamenii sunt geloși pentru succesul ei, dar și pentru ca se descurca, mai ales datorita pensiei. Ce…

- Un incendiu puternic a izbucnit in Sectorul 5 al Capitalei la un centru comercial. Ionuț Cercel a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca se afla impreuna cu fratele lui Florin Cercel in momentul in care flacarile au cuprins toata cladirea.