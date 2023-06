Stiri pe aceeasi tema

- Tatal fetiței de 12 ani vine cu noi detalii in cazul morții copilei. Vasile spune ca fetița i-a povestit la un moment dat ca Marcel i-ar fi facut avansuri, aspect pe care Simona il banuia. In ultima conversație purtata cu fiica sa, Anamaria i-a cerut bani sa iasa cu o prietena, iar in zilele urmatoare…

- Vasile Constantin spune ca a vorbit cu o zi inainte ca fiica sa sa fie ucisa. Barbatul susține ca avea o relație apropiata cu Anamaria și mereu il suna sa il intrebe cum se simte. In acea perioada, fetița era entuziasmata ca mama sa urma sa ii cumpere un nou telefon.

- Cazul morții fetiței de 12 ani merge mai departe cu noi informații. Dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, barbatul suspectat ca ar fi omorat-o pe Anamaria a fost prins! Marcel Șerbuc a ajuns pe mana polițiștilor din Olanda și urmeaza sa fie extradat. Potrivit informațiilor, barbatul și-ar fi…

- Dupa anunțarea cursei de eliminare de la Mireasa, Simona și Andrei au spus ca ați doresc sa fie votați pentru a parasi competiția. Parerea lor s-a schimbat la scurt timp dupa ce le-au cerut susținatorilor sa-i voteze sa plece.

- De mai bine de 24 de ore, o fetița a fost ținuta prizoniera de propriul tata. Dupa o zi plina și multe rugaminți atat din partea negociatorilor, dar și din partea familiei, micuța a fost eliberata. Copila in varsta de 5 ani este in siguranța, iar barbatul a ajuns pe mainile polițiștilor.

- Copila in varsta de șase ani a fost vazuta ultima data la locul de joaca. O femeie imbracata in negru, cu parul roșcat, care era alaturi de o alta fetița a plecat impreuna cu ea.Totul a fost surprins pe camerele de supraveghere. Cand femeia a dus fata acasa, membrii familiei au devenit violenți.

- Vasile susține ca nu și-a mai vazut fetița in varsta de un an de cand mama ei a plecat de acasa. Miluța și-a refacut viața, astfel ca femeia s-a mult cu un alt barbat pe nume Cornel. Iata ce spune mama copilului și care este motivul pentru care a decis sa-l paraseasca pe Vasile!