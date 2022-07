Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara, pe o autostrada din Germania, au avut loc doua accidente consecutive, al doilea fiind cel mai grav din aceasta saptamana. Un șofer roman e una dintre victime și el e in stare grava la spital, scrie site-ul Poliției germane . Accidentul groaznic s-a petrecut pe A2, langa Rheda-Wiedenbruck.…

- Polițiștii de frontiera din punctul de trecere Leușeni au inițiat cercetari pe numele unui moldovean. Asupra acestuia a fost depistata o carte de identitate romaneasca cu semne rezonabile de falsificare.

- Producatorul american de automobile electrice Tesla Inc trebuie sa majoreze salariile pentru a atrage angajati la noua sa fabrica de langa Berlin, a declarat Birgit Dietze, reprezentant regional al celui mai mare sindicat din Germania - IG Metall - avertizand asupra pericolului unei

- Lupta de saptamana aceasta pentru titlul de „Cea mai buna gazda a unei petreceri la cina” din cadrul emisiunii Mancare pe care a luat sfarșit. Alin, Loredana, Sergio, Simona și Malina au gazduit pe rand, de luni pana vineri, de la ora 20:00, Acasa, cate o cina delicioasa, iar premiul de 5.000 de lei…

- Sute de mii de persoane din Romania sunt dependente de droguri, iar situația e cat se poate de grava. E și cazul Cristinei și al lui Ionuț, un cuplu din cartierul Ferentari care se lupta de ani de zile cu substanțele interzise. Ei au devenit parinții a trei copii, dar statutul a decis sa-i ia.

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock si-a exprimat joi rezervele privind cererea Ucrainei de a fi aprovizionata cu avioane de lupta occidentale la inceputul reuniunii ministrilor de externe din statele G7 din localitatea Wangels, de pe coasta nordica a Germaniei, relateaza dpa.

- „Cei care traiesc in Germania stiu ca bombele care au cazut in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial sunt inca descoperite astazi si ca alertele cu bomba continua”, a declarat Scholz in cadrul unei conferinte de presa la Berlin, conform AFP.„Ucraina va trebui deci sa se pregateasca de acum sa se…

- Politehnica Timisoara a ramas fara optiuni pe final de sezon in Liga 2. Dupa numeroasele sincope din sezonul regular si esecul de la Ciuc din play-out, alb-violetii risca un baraj pentru supravietuire. Singura varianta pentru banateni a ramas astfel sa-si castige meciurile iar urmatorul meci se anunta…