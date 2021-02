Stiri pe aceeasi tema

- Marcela Fota trece prin cele mai grele clipe, dupa ce in urma cu aproape doua luni soțul ei s-a stins din viața chiar sub ochii sai! Cantareața a facut primele declarații la Acces Direct, despre cel mai tragic eveniment, dar iata ca acum vine cu un nou mesaj tulburator!

- Maria și Mihai Nemeș și-au deschis ușile casei și totodata sufletele in fața telespectatorilor Acces Direct, dezvaluindu-le luxul și opulența in care se „scalda”, in vila cu obiecte unicat și cu o mare valoare sentimentala. Totodata, interpreții de muzica populara au facut și cateva marturisiri inedite…

- Cosmina Adam, asistenta de la Acces Direct, i-a luat pe telespectatorii emisiunii difuzate pe Antena 1 prin surprindere cu un anunț bomba! Iata ce spune frumoasa interpreta de muzica populara despre nunta, dar și despre copii! Este artista pregatita sa devina mama?

- Olguța Berbec și soțul ei sunt in al noulea cer! Cei doi urmeaza sa devina parinți pentru a doua oara din moment in moment, insa pana atunci au stat de vorba cu echipa Acces Direct și au oferit detalii importante din viața lor de familie! In ce vila de lux locuiesc cei doi!

- Pe Mirela Petrean o cunoaște toata lumea, insa puțini știu ca faimoasa artista ascunde in spatele zambetului ei o drama sfașietoare. „Privighetoarea Banatului” și-a deschis sufletul in fața fanilor și le-a vorbit telespectatorilor Acces Direct despre cele mai grele momente din viața ei, mai exact, despre…

- Neta Soare este iubita de toata lumea, insa nu mulți sunt cei care știu ca artista a reușit sa sfideze moartea. Intr-un interviu de excepție acordat pentru Acces Direct, celebra cantareața de muzica populara a vorbit despre cele mai infioratoare momente prin care a trecut de-a lungul vieții, dezvaluind…

- Monica Anghel este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, iar astazi a fost prezenta in platoul Acces Direct alaturi de fratele sau, Alexandru! Cei doi au dat din casa secrete din familia lor, insa cantareața nu a uitat nici sa le spuna fanilor rețeta pentru a se menține mereu in forma!

- Claudia Patrașcanu a povestit astazi, la „Acces Direct”, drama prin care trece de cand a decis sa divorțeze de fostul ei soț, Gabi Badalau! Potrivit spuselor cantareței, aceasta a fost amenințata cu moartea, barbatul spunandu-i ca va plati pe cineva care sa intre cu mașina in ea, pe strada.