Stiri pe aceeasi tema

- Drogul zombie face mii de victime, iar o femeie, mama unui barbat de 37 de ani, a povestit la Acces Direct clipele dramatice prin care a trecut fiul din cauza dependenței de droguri. Barbatul a fost la un pas de moarte, iar in prezent incearca sa-și revina, dar e foarte greu.

- Social 87% dintre elevii inscriși in școlile din județ s-au prezentat la Evaluarea Naționala de la finalul clasei a II-a mai 28, 2021 12:29 87% dintre elevii inscriși in școlile din Teleorman s-au prezentat, in perioada 25-27 mai, la Evaluarea naționala a elevilor la finalul clasei a II-a, potrivit…

- In perioada 25-28 mai 2021, la nivelul județului Cluj, 5.918 de elevi din clasele a II-a, 4.207 elevi din mediul urban și 1.711 elevi din mediul rural, vor susține evaluarile specifice, la finalul clasei a II-a, desfașurate potrivit Ordinului nr. 3.051/2016 și Ordinului nr. 3.647/ 7 aprilie 2021, din…

- Miercuri, 12 mai 2021 vor incepe probele scrise din cadrul Evaluarii Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a, in anul scolar 2020-2021. In perioada 12-13 mai 2021, la nivelul județului Cluj, 5.844 de elevi din clasele a VI-a, 4.206 elevi din mediul urban și 1.638 elevi din mediul rural,…

- Andreea, o mama disperata in varsta de 33 de ani trece prin clipe de groaza. Femeia cu trei copii a plecat de acasa, asta dupa ce spune ca barbatul a chinuit-o in ultimii 7 ani de mariaj. Acum nu știe ce sa mai faca și unde sa mai mearga.

- Gabriel Dorobanțu a fost la un pas de moarte din cauza infectarii cu noul coronavirus. Dupa o buna perioada de chin cauzata de infecția respiratorie, o alta drama l-a lovit pe indragitul artist, respectiv decesul mamei sale, la doar cateva zile de la ieșirea acestuia din spital.

- Caz incredibil in China. O femeie și-a regasit fiica disparuta in urma cu doua decenii la nunta fiului ei. Mama a recunoscut-o pe tanara, care era mireasa, dupa un semn particular din naștere, de pe incheietura mainii, a dezvaluit postul Times Now News, citat de ziarul german Bild . Tanara avea doi…