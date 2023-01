Stiri pe aceeasi tema

- Porecla de "saraca fata bogata" i s-a potrivit pe deplin Lisei Marie Presley. Fiica regelui rock'n'roll-ului a avut de la naștere tot ce și-a dorit, mai puțin libertatea și liniștea sufleteasca de a-și trai viața așa cum vrea. PRIMA LOVITURA. 1977 - ''ELVIS HAS LEFT THE BUILDING''Ceea ce putea fi cu…

- Fiica lui Constantin Codrescu trece prin clipe foarte grele dupa moartea regretatului actor. Anca a ramas singura pe lume și lupta pentru avere. Mama vitrega, vaduva artistului, ar incerca sa o inlature de la moștenire pentru a ramane cu totul. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Maria, in varsta de 28 de ani, se lupta pentru moștenirea de la tatal ei. Tanara este pusa de mama vitrega sa faca testul ADN, dupa decesul parintelui ei. Femeia nu o accepta pe fiica partenerului decedat și nu ar fi de acord sa ii lase nimic. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Carmina are 20 de ani și este fiica cea mare a lui Liviu Varciu. In trecut, acesta a avut o relație cu mama fetei, insa cei doi s-au desparțit in cele din urma. Acum, Carmina are o relație buna cu prezentatorul TV dar și cu Anda Calin, femeia care i-a daruit doi copii. In cadrul unei sesiuni de intrebari…

- Liliana este fiica unui erou al Revoluției din 1989, care se teme ca va ramane cu fiica ei de 2 ani și cea de 10 ani pe drumuri, pentru ca statul nu-i ofera beneficiile la care are dreptul in mod legal. Tanara susține ca in prezent locuiește cu fosta soacra și ar avea nevoie de casa ei, pe care ar fi…

- Fiica secreta a logodnicului Adrianei Bahmuțeanu rupe tacerea. Melissa Vaida spune ca este fata nerecunoscuta a lui George, barbatul care urmeaza sa devina soțul vedetei de televiziune. Tanara este suparata pentru ca acesta nu a vrut sa o recunoasca și a blocat-o pe toate rețelele de socializare cand…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu, are 20 de ani, iar anul acesta s-a mutat in București pentru a urma o facultate. Recent, aceasta a vorbit despre relația cu pe care o are cu partenerii parinților ei și susține ca pentru ea nu exista sa ii numeasca pe aceștia mama sau tata vitreg. Liviu Varciu și Anda…

- La cinci luni de la decesul fostului ei partener de viața, Daniel Burlacu, Dana Marijuana și-a refacut viața. Artista spune ca are un iubit, de doua luni, și perechea are deja planuri pentru nunta.