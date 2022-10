Stiri pe aceeasi tema

- Cocoș de la Calarași a intrat intr-un scandal cu miri la nunta carora ar fi trebuit sa cante la jumatatea lunii octombrie. Mirele și mireasa lui, doi tineri din Oltenița, Calarași, l-au acuzat pe artist ca le-a luat banii și nu s-a mai prezentat la eveniment, deși au semnat și un contract.

- Cu toții știm ca Leo de la Kuweit a fost implicat in mai multe scandaluri, dupa ce a luat banii in avans pentru nunți, iar apoi nu s-a mai prezentat la evenimente. Cum se apara cunoscutul manelist, in exclusivitate pentru Acces Direct. Cine ar fi, de fapt, vinovat de toate țepele. Artistul susține ca…

- Mai mulți miri susțin ca nunțile lor ar fi fost distruse de Gabița de la Buzau. Cantarețul ar fi promis ca le va face un show de zile mari, ar fi incasat avansuri de mii de euro, dar a uitat sa se prezinte la eveniment, și nu ar fi inapoiat nici banii.

- Consilierul de la o primarie din Botoșani este acuzat de crima de parinții unui barbat pe nume Catalin. Oamenii susțin ca fiul lor, un barbat de 42 de ani, nu a murit in urma unui accident, ci in urma unei maini crminale. Patru copii au ramas fara tata.

- Se pare ca Leo de la Kuweit nu este singurul cantareț care a escrocat, cel puțin in ultimele luni, intr-o perioada plina de nunți, miri. Acum, și despre Sile de la Cernica se spune același lucru. Cantarețul si formatia Extratereștrii ar fi "țepuit" mai multi miri. Ce spun pagubiții.

- Manelistul Leo de la Kuweit e implicat intr-un scandal de zile mari, asta dupa ce cantarețul a luat avansul pentru a merge la o nunta, dar nu s-a mai prezentat la eveniment. El a decis sa nu mai raspunda viitorilor miri, dar nici socrilor, astfel ca acum aceștia vor sa-l dea in judecata pentru țeapa…

- Un barbat din Scotia a castigat marele premiu la loterie, insa marele premiu pare sa-i fi adus mai multa nefericire. Banii au destramat familia, cei doi copii acuzandu-l pe barbat ca nu a dorit sa imparta suma cu restul familiei.Alex Robertson, un sofer de autobuz din Glasgow, a castigat marele premiu…

Un barbat care manuia un cuțit a fost impușcat mortal pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, informeaza AFP.