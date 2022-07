Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din seara aceasta de la Acces Direct continua cu subiecte din ce in ce mai dure, astfel ca in direct a intrat Ștefania, o mama in varsta de 47 de ani, care a fost data afara din casa parinteasca chiar de catre fiul ei. Mai mult, baiatul a emis și un ordin de protecție impotriva ei. Iata de la…

- Vecinii nu au putut sa ramane indiferenți la povestea spusa de Simona Pașa și de mama ei la Acces Direct, astfel ca au intervenit și s-au aparat așa cum au știu mai bine in privința amenințarilor din cauza cațeilor. Iata ce spun locatarii despre actrița faimoasa, dar și de mama ei și de momentele in…

- Alina, tanara mamica, a facut dezvaluiri cutremuratoare despre dramele prin care a trecut in casa parinteasca. Deși astazi s-au implinit cinci zile de cand a ajuns la București, tanara se gandește la parinții ei, dar și la cei 13 frați pe care ii are. Cea care i-a dat viața a certat-o pentru ca a facut-o…

- Ediția de azi de la Acces Direct continua cu o serie de cazuri care uimește pe toata lumea. Dupa cazul Iuliei, Cristina a venit cu o alta poveste de viața cu adevarat șocanta. Aceasta a fost batuta pana cand a avut nevoie de intervenție medicala de catre soțul ei, iar apoi data afara din casa alaturi…

- Mazare a fost condamnat, marți, la 3 ani de inchisoare cu executare și confiscarea a 80.000 de euro. Fostul edil al Constanței a fost achitat. Ambii au fost cercetați in dosarul privind construcția cartierului de locuințe sociale Henri Coanda. „In cursul zilei de astazi, polițiști din cadrul Serviciului…

- Poveste de-a dreptul halucinanta in București! Un bunic de 86 de ani ar fi, de fapt, un dealer de droguri sub acoperire, care și-a bagat nepotul in pușcarie, fara a fi el cel care facea rost de marfa de contrabanda. Iata cum s-a intamplat totul, dar și ce acuzații aduce soția barbatului care se afla…

- Andreea Mantea a anunțat ca a fost chemata Salvarea de urgența in „Casa iubirii”, dupa ce o concurenta nu s-a simțit deloc bine. Prezentatoarea de la Kanal D i-a asigurat pe restul concurenților ca situația este sub control. Inainte de gala de duminica, o concurenta din „Casa iubirii” a avut nevoie…

- Adaposturile subterane sunt salvarea ucrainenilor in fața atacurilor dezlanțuite ale soldaților lui Vladimir Putin.Oamenii stau acolo zi și noapte, in condiții greu de suportat. Nu au alta varianta, spun ei. Afara ar putea sa devina victime ale rușilor. Este și povestea unei batrane de 77 de ani, dintr-un…