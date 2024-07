Stiri pe aceeasi tema

- A trecut mai mult de o luna de la moartea lui Madalin. In urma cu o zi a avut loc parastasul de 40 de zile al tanarului, de la care fosta lui iubita a lipsit. In schimb, insa, a facut un gest prin care a demonstrat ca inca ii duce dorul lui Madalin.

- Au trecut deja cateva saptamani de cand Madalin a murit in accidentul din Olt. Familia tanarului nu iși poate reveni din șoc. Prin momente grele trece și Narcisa, fosta lui iubita, tanara din cauza careia s-a spus inițial ca ar fi murit. Se pare ca adolescenta vrea sa ii pastreze vie amintirea lui Madalin.

- Ciprian și fosta lui iubita s-au desparțit in urma cu doi ani. Au impreuna o fetița in varsta de patru ani, care a ramas in grija mamei, doar ca, potrivit declarațiilor barbatului, copila nu ar fi ingrijita, ci ar fi fost batuta. Irina, fosta lui partenera, susține ca s-a ocupat mereu de copil, avand…

- Fosta iubita a lui Madalin, baiatul mort in accidentul din Olt, ar trece prin clipe ingrozitoare! In urma speculațiilor conform carora l-ar fi inșelat pe iubitul ei, Narcisa ar fi primit o mulțime de amenințari și s-ar teme pentru viața ei.

- Moartea lui Madalin, baiatul care s-a stins din viața in accidentul din Olt, a dat startul unui scandal incredibil intre familii. Tatal baiatului a acuzat familia fostei sale iubite ca a strans donații pentru inmormantarea lui, dar nu a dat banii familiei. Ei bine, de aceasta data, adevarul a ieșit…

- Fosta iubita a lui Madalin a facut dezvaluiri despre ziua tragediei. Ce detalii a oferit tanara despre relația pe care au avut-o. Ea susține ca tanarul nu a prins-o cu nimeni inainte de accidentul in care a murit.

- Motivul pentru care iubita lui Madalin s-a imbracat in alb la inmormantarea tanarului. Noi dezvaluiri cu privire la tragicul accident din Olt, care a șocat Romania! Ce a marturisit o prietena a baiatului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Cum a aflat Madalin ca ar fi fost inșelat de iubita. Baiatul mort in accidentul din olt a trecut prin clipe grele. Ce au dezvaluit doua prietene ale tanarului, in exclusivitate pentru Acces Direct.