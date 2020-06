Stiri pe aceeasi tema

- Cristi susține ca nu și-a mai vazut fiul de doi ani, din cauza fostei sale iubite care l-a inșelat cu cel mai bun prieten. Barbatul este devastat de durere și face acuzații grave la adresa mamei copilului!

- Multe furturi din locuinte sunt comise spontan, favorizate de oportunitatile create de neatentia sau neglijenta proprietarilor. Un mod de operare, foarte des intalnit, este cel in care infractorii speculeaza neglijența victimei in a-și asigura locuința. ,,In acesta categorie sunt incluse, in cea mai…

- Caz șocant prezentat in emisiunea Acces Direct! Tata Giochița de 52 de ani eset disperat dupa ce nu și-a mai vazut coopiii de aproape o luna. Iubita sa, cu 27 de ani mai tanara, e plecat de acasa și s-a mutat cu tot cu cei mici acasa la noul sau partener, despre care barbatul susține ca ar fi drogat!

- Un barbat din Iași și-a dat in judecata fosta iubita pe care o acuza ca și-a construit casa cu banii lui, dupa care i-a dat papucii. Judecatorii i-au dat dreptate barbatului și spun ca femeia se face vinovata de „imbogatire fara justa cauza“.

- Un celebru artist din Romania trece printr-o grea suferința. Cantarețul nu iși mai gasește liniștea de cand iubita lui, ființa pe care o iubește ca pe ochii din cap, a plecat de acasa, fiind insarcinata in 3 luni. Speriata ca ea nu va pastra copilul, tanarul iși striga disperarea.

- Paul Gascoigne, 52 de ani, a comis-o. In plina pandemie de coronavirus, fostul mare fotbalist englez a baut alaturi de prieteni intr-un pub clandestin. Gestul l-a costat scump pe "Gazza". Dupa acest episod bahic, Paul Gascoine a fost parasit de iubita, conform Daily Star. Wendy Leech s-a suparat pentru…

- Vulpita nu vrea sa mai dea inapoi și a anunțat in direct la Antena 1 ca iși dorește divorțul de Viorel mai mult ca niciodata. Barbatul este din ce in ce mai agresiv cu ea si in plus, acesta este din ce mai atras de mrejele dansatoarei Emy. Situatia s-a schimbat radical pentru cuplul anului in showbiz-ul…

- Adela Chirica, mama unui copil diagnosticat cu sindromul Dravet, trece prin momente dificile. Femeia a dezvaluit in cadrul emisiunii ”Acces Direct” ca a pierdut procesul cu tatal copilului ei, care l-a abandonat.