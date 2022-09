Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut cantareț de la noi e implicat intr-un scandal rasunator, asta dupa ce barbatul a avut o alta relație cu o romanca stabilita in Spania, dar pe care ulterior a parasit-o. Artistul este și casatorit și are și copii, dar Diana susține ca nu a interesat-o acest lucru, caci barbatul i-a promis…

- La data de 11 august 2022, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre o femeie de 59 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca a fost agresata și amenințata de catre fostul concubin. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, pe fondul unor neințelegeri legate de…

- Luni seara, in jurul orei 22, Angela se intorcea acasa, dupa ce a fost in vizita la o prietena apropiata. Femeia a vrut sa cumpere cateva dulciuri pentru fiul ei, in drum spre casa, insa nu a mai apucat sa ajunga la magazin. Pe drum, intr-un loc intunecat, agresorul a urmarit-o și a atacat-o violent.…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, socra Doiniței sare in ajutorul fiului ei, dupa ce barbatul a lovit-o cu bestialite pe mama copiilor lui, pentru ca femeia a vrut sa bata un cui intr-o ușa. Ce a martusit, dar și ce se intampla, de fapt, in casa celor doi.

- Rodica este una dintre mamele romance care susțin ca le-a fost furat copilul dupa naștere. La spital i s-a spus ca micuțul a murit, dar nu i-a fost dat trupul lui neinsuflețit, chiar daca a cerut acest lucru. Femeia și-a spus povestea cutremuratoare la Acces Direct.

- Ioana Nastase a facut un scandal uriaș chiar de ziua lui Ilie Nastase. Ilie Nastase a implinit 76 de ani și cu aceasta ocazie a ținut o conferința de presa, eveniment la care a aparut și soția lui. Ce a putut sa faca bruneta la conferința de presa, vedeți un pic mai jos. Ioana Nastase, […] The post…

- Adriana Bahmuțeanu a fost surprinsa pentru prima oara, dupa ce ar fi fost agresata de iubit. Ce a dezvaluit vedeta in exclusivitate pentru Acces Direct. A fost surprinsa alaturi de un barbat misterios, din California. Ce au marturisit cei doi.

- La data de 7 iulie 2022, in jurul orei 14,00, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata de o femeie de 26 de ani, din Sebeș, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, in dimineața zilei de 7 iulie, in timp se afla in zona unui local…