Stiri pe aceeasi tema

- Alessia tuna și fulgera, asta dupa ce o noua cantareața aparuta pe piața muzicala i-a furat numele de scena. Astfel, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars, artista a facut o serie de declarații privind aceasta situația și a explicat pe indelete ce s-a intamplat, de fapt, și cum are de gand sa…

- Daca pana acum totul a fost lapte și miere, iata ca a aparut și primul conflict intre Andrada și Victor, in casa Mireasa, capriciile iubirii. La un moment dat, bruneta s-a enervat extrem de tare și a avut o discuție mai aprinsa cu partenerul ei de viața, insa ceea ce a urmat avea sa uimeasca pe toata…

- Bianca Rus a revenit spectaculos pe scena. Blondina a scos o noua piesa muzicala și este pregatita sa inceapa cat mai multe proiecte pe partea artistica. Vedeta a fost invitata in cadrul emisiunii ,,Neatza cu Razvan și Dani”, unde a facut marturisiri despre problemele de sanatate pe care le-a avut,…

- Cu siguranța ați auzit de Carmen Chindriș, iar vara asta sigur ați dansat și pe piesele ei. Da, da, ”Doua perechi de ochelari de soare” sau ”Ziua-n care tu m-ai sarutat” sunt melodiile pe care artista virala le canta alaturi de Taraful Rudenilor, dar stați sa vedeți cum iși alege ea ținutele de scena.…

- Scandal de proportii la echipa de club a lui Oleg Reabciuk, Olympiakos Pireu. Colegul acestuia, portughezul Ruben Semedo, a fost retinut de politie in Grecia, fiind banuit de violarea unei tinere de 17 ani.

- Scene desprinse din filmele de acțiune pentru o polițista care a intervenit intr-un scandal din Botoșani. In incercarea sa de a aplana conflictul și de a-l incatușa pe unul dintre tineri, femeia a fost lovita cu pumnul in fața chiar de catre acesta. Colegii sai au sarit imediat in ajutor, inculpatul…

- Zi importanta pentru familia Stratan. Cunoscuta basarabeanca Cleopatra Stratan s-a casatorit. Cantareața in varsta de 18 ani ani i-a spus "Da" interpretului roman Edward Sanda chiar in ziua cand a atins majoratul.