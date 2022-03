Stiri pe aceeasi tema

- Cazul dispariției barbatului in varsta de 64 de ani din Neamț se adancește. Ei bine, au ieșit la iveala ultimele imagini in care Ioan Ciubotaru a fost vazut in viața. Iata unde se afla barbatul, cum era imbracat și incotro se indrepta!

- Sute de oameni au ramas fara locuința in zona Chiajna și cu pagube de zeci de mii de euro. Localnicii au achitat sume uriașe de bani pentru a-și achiziționa o locuința insa blocul respectiv nu a fost finalizat nici in momentul de fața. Locatarii au ieșit in strada sa protesteze.

- Un subiect de-a dreptul șocant a revoltat o mare parte din locatarii din comuna Chiajna. Localnicii spun ca au achitat sume mari, zeci de mii de euro, doar pentru a-și achiziționa locuința la care au visat dintotdeauna. Tot ei au marturisit ca blocul respectiv ar fi trebuit sa fie finalizat in anul…

- Zeci de locatari al unui bloc din Filiași sunt revoltați și terorizați de femeia care se ocupa cu cheltuielile de administrație. Ce se intampla, de fapt, și ce a marturisit Niculina, o locatara, in exclusivitate pentru Acces Direct, mai ales pentru ca fiului ei ii este teama sa mearga sa plateasca.

- O afacerista din Neamț este pur și simplu disperata, dupa ce a ajuns acasa, intr-o zi, și nu și-a mai gasit animalul de companie, pe care il considera un adevarat membru al familiei. Femeia este acum in stare sa ofere suma de 3.000 de lei persoanei care o va aduce pe cațelușa ei acasa. Iata ce a povestit…

- Un alt accident rutier, care a avut loc ieri-dupa amiaza, lasa foarte multa durere in urma, in intreaga Romanie. Localnicii sunt cat se poate de revoltați, spunand ca Andreea, tanara in varsta de 21 de ani din Suceava, dar și bunicul ei, au murit chiar din cauza indiferenței autoritaților. Iata ce a…

- Cei doi copii cazuți in rau, in județul Neamț, au murit la spital. Este vorba de doi frați, un baiat și o fata, cu varstele de opt și șapte ani. Cei doi copii se jucau pe apa inghețata a raului Bistrița, in localitatea Borca. La un moment dat, gheața s-a spart, ambii copii alunecand in apa extrem de…

- In anul 2018 un incendiu devastator a avut loc in București, acolo unde un bloc de locuințe a luat foc, iar zeci de locatari au ramas fara case. Oamenii sunt revoltați ca nici pana in ziua de astazi nu au fost despagubiți in urma tragediei.