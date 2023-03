Stiri pe aceeasi tema

- Tanara de 20 de ani a aflat cine este tatal ei dupa ce și-a spus povestea la Acces Direct. Tanara a izbucnit in lacrimi atunci cand o telespectatoare i-a oferit informații prețioase despre parintele pe care nu a apucat sa il vada niciodata.

- O femeie susține ca tatal celor cinci copii nu s-a implicat deloc in creșterea micuților și ca au fost zile cand nu a avut ce pune pe masa și ca, de cele mai multe ori, traiesc din mila unor vecini sau a vanzatorului, care ii da pe datorie alimente.

- Mai multe femei au incercat sa ramana insarcinate și au fost pacalite, dupa ce au mers la un medic care le opera pe loc și le promitea ca vor avea copii. Femeile au fost pacalite prin sume mari de bani, iar medicul facea intervenții fara anestezie generala.

- Trei copii au murit marți dimineața intr-un incendiu produs intr-o locuința din Sectorul 5 al Capitalei. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgența Romania au transmis sfaturi pentru ca o astfel de drama sa nu se mai repete.

- Cel mai mare spațiu interior de joaca și de mișcare pentru copii de toate varstele, un adevarat univers al jocurilor și activitaților recreative, dar și de dezvoltare a abilitaților, s-a deschis de joi, 19 ianuarie, in cadrul Complexului Zamca."KABOOM – Kids World" este un concept ...

- Angelica a venit la Acces Direct cu o poveste care pare scoasa din fimele de groaza. Mama ei a fost diagosticata cu o boala degenerativa și a fost nevoita s-o interneze in azil pentru a-i oferi ingrijirile de specialitate de care are nevoie, doar ca batrana a primit exact contrariul. Fiica ei susține…

- Patru copii cu varste cuprinse intre 2 și 7 ani au fost luați de langa familia lor in toiul nopții. Tatal a fost dus la un centru de dezalcoolizare, iar micuții au ajuns in doua familii de asistenți sociali. Matușa lor incearca sa le obțina custodia și sa aiba grija de ei.

- Cinci copii traiesc in codiții de neimaginat. Micuții stau intr-o singura camera și dorm in pat cu parinții lor, care sunt dependenți de alcool. Casa sta sa cada, iar accesul in ea se face pe cateva pierte, in loc de scari. Nici ferestre nu au, pentru ca un ciolofan ii „apara” cat de poate de frigul…