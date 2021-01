Stiri pe aceeasi tema

- Incepem, din nou, emisiunea ”Acces Direct” cu o poveste de viața tragica. In direct, Bianca iși acuza fratele vitreg de amenințari cu moartea și proxenetism, totul din cauza unui razboi pe moștenirea familiei.

- O adevarata disputa de familie le-a intristat sarbatorile unor barbați care se cearta acum pe avere. Un frate iși acuza fratele ca și-a pradat propriul tata, lasandu-l fara agoniseala de o viața, dar și fara cateva bucați de aur.

- In prag de sarbatori, o familie din Braila a ramas fara casa parinteasca dupa ce un incendiu pus dintr-o razbunare din dragoste a mistuit locuința din temelii. Mihaela, cea care a facut totul public la ”Acces Direct” a spus și pe cine acuza de acest fapt.

- Dupa ce amanta Mariana a povestit la Acces Direct ca Ramona, soția actualului ei iubit, ar fi amenințat-o cu moartea, nici cea din urma nu a ramas fara replica. Cele doua femei și-au aruncat cuvinte taioase, fiind protagonistele unui scandal chiar in direct!

- Luni, 23 noiembrie, Marian a venit la „Acces Direct” și a plans in fața intregii țari de dorul soției sale, plecata de acasa dupa un alt barbat. Dar, se pare ca adevarul este altul. Mihaela il acuza de agresivitate fizica și verbala tatal copiilor ei.

- Viorel și Vulpița au revenit in fața camerelor de luat vederi. Cei doi au calcat din nou pragul emisiunii Acces Direct, dar de data asta in formula de trei. Ce se intampla in cuplul moldovenilor din Blagești și de ce o acuza socrii tinerei de infidelitate? Noi controverse in cuplul soților Stegaru.…

- Un acord de incetare a focului a intrat in vigoare luni in enclava Nagorno - Karabah, disputata de Armenia si Azerbaidjan, care deja se acuza reiproc de incalcarea acordului. Incetarea focului intervine in conditiile in care noi lupte au izbucnit duminica intre fortele azere si cele armenei, transmite…

- Armenia si Azerbaijan se acuza reciproc de incalcarea acordului de incetare temporara a focului in regiunea Nagorno-Karabakh, sambata, dupa ce vineri au avut loc negocieri maraton la Moscova privind un armistitiu.