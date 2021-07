Stiri pe aceeasi tema

- Fulgy le cere iertare parinților sai, Viorica și Ionița de la Clejani, pentru toate neplacerile provocate in ultima perioada. Tanarul in varsta de 23 face insa declarații neașteptate, susține ca din cauza drogurilor a fost la un pas de a recurge la gesturi extreme. „Am fost la un mic pas de a le lua…

- Ramona de la Clejani, fiica lui Ionița de la Clejani, susține ca este terorizata de Fulgy, fiul lui Ionița de Clejani, și fratele ei vitreg. Astazi, aceasta a mers la Poliție ca sa ceara ordin de protecție impotriva acestuia, dupa ce i-ar fi trimis mai multe amenințari repetate. Ramona de la Clejani,…

- Ramona de la Clejani, fiica nelegitima a lui Ionița, este terorizata constant de Fulgy. Mezinul familiei de la Clejani continua seria amenințarilor la adresa surorii vitrege, astfel ca acesta ii da mesaje frecvent in care ii spune ca ii va face rau ei și copiilor sai. Ramona este extrem de ingrijorata…

Probleme par sa nu se mai termine pentru Clejani. Fulgy a comis-o din nou, urmarile fiind mai grave de data aceasta. Ionița de la Clejani a sunat duminica seara la 112, dupa ce ar fi fost batut de fiul sau, Fulgy. Scandalul ar fi izbucnit intr-un restaurant din București, insa...

- Scandalul pare ca nu se mai sfarșește in familia Vioricai și al lui Ionița de la Clejani. Dupa ce a spus despre parinții lui ca sunt niște „lautari care canta dupa ureche”, Fulgy șocheaza din nou. De data asta, intr-un video postat pe TikTok. In imagini, Fulgy se afla in curte, alaturi de parinții lui,…

- Scandalul in care este implicat Fulgy continua, dupa ce baiatul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani a inceput sa amenințe mai multe persoane cunoscute. Fulgy continua scandalul cu Ramona de la Clejani, sora lui vitrega Printre acestea s-a numarat și sora lui vitrega, Ramona de la Clejani. Fulgy…

- Ramona din Clejani il acuza pe Fulgy de șantaj și amenințare. Fiica lui Ionita din prima casnicie nu mai are liniste de cand fratele ei i-ar fi pus gand rau atat ei, cat si fetitelor sale. Fulgy a intrat in direct și a inceput sa planga. Ce spune fiul Vioricai și a lui Ionița de la Clejani.

- Ramona de la Clejani, fiica vitrega a lui Ionița de la Clejani, a fost amenințata cu moartea de catre Fulgy daca nu va recunoaște ca nu e fiica tatalui sau. La Acces Direct el a izbucnit in lacrimi la telefon și a spus ca le va face rau celor care mai indraznesc sa ii strice imaginea familiei sale.