- Deși Andreea spune ca iși vizita des fiul și ca vorbea cu el la telefon, in urma unor verificari, cei de la Protecția Copilului au aflat altceva. Reprezentanții susțin ca baiatul are o legatura mai stransa cu familia din partea tatalui, de aici și faptul ca o verișoara se ocupa de el.

- Acces Direct va reveni pe micile ecrane, iar fanii se pot bucura de ediții cu povești de viața impresionate, dar și alte subiecte. Telespectatorii de la Antena Stars pot urmari noul sezon din 28 august, de la ora 16:00, alaturi de Mirela Vaida și Adrian Valea.

- Direcția de Asistența Sociala Suceava a precizat pentru Libertatea ca a deschis o ancheta interna, dupa ce publicația locala Reporter24 a scris ca 200 de angajați ai Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica din Sasca Mica au fost forțați sa cotizeze cate 65 de lei. Banii ar fi fost folosiți…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a fost intrebat de jurnaliști daca și cand au ajuns la minister sesizari privind Caminele Groazei, dupa ce presa a relatat, in ultimele zile, ca mai multe instituții publice au primit plangeri cu mult inaintea descoperirilor facute in Ilfov. Alexandru Rafila a…

- Ies la iveala tot mai multe dezvaluiri despre “azilele groazei”. Culmea este ca și premierul Nicolae Ciuca a fost inștiințat despre acest caz. Și a ignorat! Centrul de Resurse Juridice a transmis pe 1 martie un memoriu la Cancelaria prim-ministrului, in care sesiza abuzurile din aceste camine și ii…

- Doi dintre varstnicii internati la centrul de ingrijire „Armonia” din Voluntari, care este anchetat de procurorii DIICOT privind maltratarea beneficiarilor, au cerut sa paraseasca locația inca de anul trecut, insa nu au avut posibilitatea de a face acest lucru. O femeie care a ajuns in centrul administrat…

- In declarația din dosar, Daniel Balaciu spune ca regreta ca a agresat-o pe Dana Roba și ca nu o va mai lovi niciodata. Mai mult, barbatul cere sa fie judecat in libertate, pe motiv ca fetițele lui au nevoie de el in viața lor. In randurile de mai jos regasiți declarația completa din dosar a partenerului…

- In urma cu o luna, Alina a apelat la Acces Direct, in speranța ca iși va gasi fratele despre care nu știa nimic de 29 de ani. Cei doi au reușit sa se vada, Alina marturisind ca a fost fericita ca, intr-un final, a aflat ce s-a intamplat cu Liviu.