- Mirela Vaida a avut in cadrul emisiunii Acces Direct de la Antena Stars o reacție total neașteptata la adresa propietarei aparatamentului unde locuia Andrei, tanarul disparut fara urma de opt zile. Cum a reacționat prezentatoarea TV cand a vazut cu ce neglijența este tratat subiectul de catre femeie.

- Ies noi informații la iveala despre dispariția lui Andrei! In timp ce proprietara locuinței unde statea nu a dorit sa intre in direct și sa spuna ceea ce știe despre el, președinta blocului a facut acest lucru. Iata ce dezvaluiri tulburatoare a facut despre Andrei!

- Andrei, tanarul de 35 de ani, care a disparut in urma cu opt zile, este in continuare de negasit. Familia barbatului nu a putut ezita și a mers in apartamentul unde locuia pentru a cauta mai multe indicii despre fiul ei. Iata ce a gasit in lucrurile lui, dar și reacția furibunda a proprietarei.

- Familia lui Mihai, tanarul de numai 19 ani care a murit dupa ce a intrat cu mașina sub roțile unui TIR, este revoltata și neaga varianta sinuciderii. Mama baiatului, olimpic la matematica, susține ca fiul ei nu avea niciun motiv sa recurga la un asemenea gest, dar și ca in noaptea fatidica era așteptat…

- Polițiștii au descoperit ca tanarul in varsta de 19 ani care a decedat in accidentul de pe DN 72 se afla la volanul mașinii unui agent de poliție, tatal iubitei Post-ul Suspiciuni de sinucidere in cazul tanarului care și-a pierdut viața pe DN 72 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit ca Rusia este vinovata de incalcarea libertatii de exprimare in cazul lui Dmitri Karuev, condamnat la 15 zile de inchisoare dupa ce a scuipat pe un portret al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala, in cazul mamei din Mehedinți care și-a ingropat cei doi copii in curtea casei. Femeia a facut declaratii in exclusivitate prin legatura telefonica in emisiunea Acces Direct

- Presedintele WTA, asociatia jucatoarelor profesioniste de tenis, nu exclude sa retraga competitiile din China in cazul in care Beijingul nu va face lumina in cazul disparitiei campioanei Shuai Peng, informeaza AFP. Intr-un interviu publicat joi de canalul CNN, presedintele WTA, Steve Simon, a amenintat…