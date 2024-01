Stiri pe aceeasi tema

- Un vecin a acuzat-o pe Anișoara ca l-ar fi ucis pe profesor, impreuna cu fiul cel mare și ca l-ar fi ingropat in curtea casei parasite. Fosta soție a lui Marian Claudiu Balan spune ca s-au facut cercetari acolo și ca este exclusa aceasta varianta.

- Anchetatorii au ajuns la concluzia ca intre Marian Claudiu Balan și Anișoara apareau tot fel de discuții in contradictoriu, iar unele dintre ele se transformau in scandaluri in toata regula. S-ar fi ajuns și la momente mult mai tensionate, cand amandoi aruncau unul in altul cu obiecte.

- In aprilie, se implinesc patru ani de cand Marian Claudiu Balan a fost dat disparut. Anchetatorii iau in calcul mai multe variante, asta pentru ca și fosta lui soție a fost acuzata, impreuna cu cei doi copii, dar și posibilitatea ca profesorul sa fi plecat impreuna cu o alta femeie.

- Misterul dispariției profesorului din Valcea se adancește și mai multe, asta pentru ca au aparut noi detalii despre ultimele momente dinainte sa se faca de nevazut. Marian Claudiu Balan i-a trimis un mesaj mamei sale, atunci cand ii spunea ca nu are de ce sa iși faca griji și ca va lipsi o perioada.

- Profesorul din Valcea disparut de mai bine de trei ani ar avea un frate secret, de care sora lui nici nu ar fi știut macar și a aflat de curand. Barbatul susține ca nu avea o relație apropiata cu el, dar in schimb, se ințelegea bine cu cei doi baieți.

- Dupa ce s-a aflat cine este profesorul din Valcea care a disparut fara urma, soția lui Marian Claudiu Balan, cel care ar fi fost ucis chiar de propria soție și de cei doi copii minori in anul 2020, rupe tacerea. Iata ce declarații surprinzatoare a facut, in urma cu puțin timp, aceasta!

- Marian Claudiu Balan, un cunoscut profesor de matematica din Valcea, a disparut brusc. Anchetatorii sunt de parere insa ca barbatul a fost ucis chiar de soția sa și de cei doi copii minori. Dispariția lui Marian Claudiu Balan a fost sesizata la poliție chiar de verișoara lui, care a declarat ca barbatul…

- Marian Claudiu Balan, un cunoscut profesor de matematica din Valcea, a disparut fara urma. Profesorul raspundea doar la mesaje, dar nu raspundea la telefon, ceea ce i-a alertat pe apropiați. Anchetatorii banuiesc ca soția și cei doi copii minori l-au ucis pe barbat, iar ulterior au incercat sa acopere…