- Informații de ultim moment in cazul profesorului disparut, din Valcea. Anchetatorii au analizat atent comportamentul fiului sau cel mare, dupa ce tatal lui a fost de negasit, iar ceea ce au descoperit i-a surprins. Baiatul ar fi trecut prin mai multe schimbari bruște, care i-au pus pw ganduri pe oamenii…

- Continuam ancheta dispariției profesorului de matematica din Valcea, mai ales ca soția lui vine cu o noua ipoteza, dupa ce a spus ca ar fi bine sa intre in cercul de suspecți principal insași antrenorul principal al copiilor. Astazi, aceasta susține ca, de fapt ,nu ar trebui sa fie scoase din ecuație…

- In umbra misterului inconjurand dispariția profesorului de matematica din Valcea, sora sa, Ana Maria, a vorbit despre cum și-a dat seama ca fratele ei a disparut și de ce nu a mers imediat la poliție cu aceasta descoperire tulburatoare.

- Dupa ce s-a aflat cine este profesorul din Valcea care a disparut fara urma, soția lui Marian Claudiu Balan, cel care ar fi fost ucis chiar de propria soție și de cei doi copii minori in anul 2020, rupe tacerea. Iata ce declarații surprinzatoare a facut, in urma cu puțin timp, aceasta!

- Marian Claudiu Balan, un cunoscut profesor de matematica din Valcea, a disparut brusc. Anchetatorii sunt de parere insa ca barbatul a fost ucis chiar de soția sa și de cei doi copii minori. Dispariția lui Marian Claudiu Balan a fost sesizata la poliție chiar de verișoara lui, care a declarat ca barbatul…

- Marian Claudiu Balan, un cunoscut profesor de matematica din Valcea, a disparut fara urma. Profesorul raspundea doar la mesaje, dar nu raspundea la telefon, ceea ce i-a alertat pe apropiați. Anchetatorii banuiesc ca soția și cei doi copii minori l-au ucis pe barbat, iar ulterior au incercat sa acopere…

- Nuțu, pe numele sau real, Curic Ioan este de negasit de doi ani. Barbatul lucra la o stana de oi și ar fi ținut captiv de patronul sau, astfel ca nu ar mai avea acces la familia sa. Fratele și cumnata sa il cauta cu disperare, dar nu mai știu nimic despre el.

- Un barbat din Valcea in varsta de 45 de ani a cunoscut o tanara in urma cu ceva vreme, cand aceasta avea 20 de ani. Cei doi au format un cuplu, au avut patru copii, cel mic are 8 luni. Cea mai dureroasa problema a acestuia este aceea ca, de curand, DGASPC i-a facut o vizita și asta pentru ca iubita…