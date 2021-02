Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Angela Manole, o femeie in varsta de 44 de ani, mama a doi copii din Galați, a susținut ca ar fi fost batjocorita de mai mulți indivizi in Spania și mutilata chiar de fostul iubit, cel din urma a primit și el dreptul la replica. Iata ce acuzații ii aduce acesta presupusei victime!

- Cherhanaua Tasaul SRL a investit judecatorul sindic din cadrul Tribunalului Constanta cu solutionarea cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei.Iulia Casian, judecator sindic din cadrul Tribunalului Constanta Sectia a doua Civila din Tribunalul Constanta, a stabilit un nou termen in…

- Bogdan Stanoevici a murit, marți dimineața , la Spitalul „Sfantul Pantelimon” din Capitala dupa ce a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 pe 16 decembrie. In varsta de 62 de ani, Stanoevici era cunoscut pentru cariera sa de actor, iar in ultimii ani a intrat in politica fiind numit ministru de Victor…

- Dupa ce Ion Petrescu, barbatul din Dambovița care a susținut ca-și vrea fiica de doar 8 ani inapoi, dupa ce ar fi fost batuta de tatal vitreg, a venit la Acces Direct, fosta soacra a acestuia i-a adus cateva acuzații grave. Femeia nu l-a uitat nici pe actualul ginere, atacandu-l in direct cu mai multe…

- Dorinel Munteanu crede ca era mai nimerit ca Mirel sa decline oferta FRF de a prelua echipa naționala și spune ca la prima reprezentativa e nevoie de un antrenor cu foarte mare experiența, care sa fie capabil sa faca o schimbare de generație. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare…

- Un cantareț de manele e de negasit dupa ce a dat o țeapa de zile mari unei tinere mamici! Ea impreuna cu soțul ei și l-au dorit la botezul fiului lor, insa a luat bani, iar acum se face nevazut!

- Declarațiile Iulianei Teodorescu facute la ”Acces Direct” nu au ramas fara ecou. Dupa ce femeia și-a spus oful in direct la TV, acum fostul soț reacționeaza. Gabriel ii aduce acuzații dure mamei pe care a lasat-o fara copil.

- Mihai Albu ii aduce acuze incredibile fostei sale soții, dupa șapte ani de la divorț. Designer-ul susține ca a fost facut ”boșorog expirat” in fața fetiței, deși Iulia Albu neaga orice acuzație.