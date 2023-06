Stiri pe aceeasi tema

- Bunica fetiței de 12 ani susține ca fiica sa nu este complice la moartea copilei. Pe de alta parte, femeia spune ca nu știa niciodata unde se afla Simona și ca nu exclude varianta in care Marcel ar fi fost cel care a omorat-o pe Ana.

- Șeful mamei fetiței de 12 ani face dezvaluiri in cazul copilei al carei trup a fost gasit in lada unei canapele. Barbatul spune ca Simona și Marcel și-au dorit sa ajunga cat mai repede in Spania, lucru care a starnit suspiciunilor colegilor. Ba mai mult, barbatul spune ca iubitul femeii avea o relație…

- Ies la iveala noi detalii in cazul morții misterioase a fetiței de 12 ani. Dupa ce mama a fost reținuta, un coleg de-al mamei face dezvaluiri șocante. Barbatul a lucrat cu ea in Spania și spune ca nu parea sa se intereseze prea mult de soarta micuței.

- Trupul neinsufletit al unei femei de 35 de ani a fost gasit ascuns in lada unui pat dintr un apartament din Sectorul 4 al Capitalei.Cadavrul a fost gasit de proprietarul locuintei, alertat de o vecina ce s ar fi plans de miroul greu de suportat ce venea din apartament. Barbatul a venit la apartament…

- In urma cu o zi, Andreea, femeia care a fost la audierile lui Cristian, unul dintre martorii in cazul lui Ionuț, spunea ca Ion l-a impușcat pe Ionuț. Femeia susține ca presupusul suspect este protejat de fostul sau șef, dar și alte persoane cu funcție importanta in zona.

- Ies noi detalii la iveala cu privire la accidentul in care ar fi fost implicat Ionuț. Familia tanarului in varsta de 25 de ani spune ca baiatul a fost impușcat, iar principalul suspect ar fi Ion, un barbat influent in sat, iar in acea seara, cei doi s-ar fi certat, dupa cum declara unul dintre martori.

- Au trecut doar cateva ore de cand Vulpița de la Acces Direct a anunțat pe rețelele personale de socializare ca este insarcinata din nou. Acum, pe platforma de socializare TikTok, Veronica a postat primele imagini cu burtica de gravida. Iata ce videoclipuri a pus fosta partenera a lui Viorel Stegaru!

- Frumoasa prezentatoare de la Neatza cu Razvan și Dani a distribuit in mediul online o serie de imagini care lasa loc de interpretari. Ramona Olaru s-a fotografiat in compania unui barbat misterios in ipostaze romantice.