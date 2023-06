Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, in urma cu puțin timp, Emanuel Badica, tanarul in varsta de 19 ani, care a fost injunghiat in urma cu doua zile in Gradina Botanica din Craiova, s-a trezit din coma profunda in care se afla. Care au fost primele cuvinte ale baiatului și ce le-a spus acesta cadrelor medicale.…

- Medicii craioveni au confirmat ca tanarul de 19 ani a fost deconectat de la aparatul de ventilație, iar in acest moment pacientul respira spontan. Surse medicale spun ca baiatul ar fi reușit sa spuna cateva cuvinte. Emi nu știe ca prietena lui, Melis, a murit.

- Informații de ultima ora despre Emi, baiatul care a fost injunghiat in urma cu doua zile, in Gradina Botanica din Craiova, de un adolescent in varsta de 17 ani, elev la Liceul Militar din Craiova. Tanarul a ieșit din coma și a inceput sa coopereze din punct de vedere medical, insa starea lui continua…

- Tragedia de la Gradina Botanica: Mama baiatului injunghiat a facut primele declarații și spune ca Emanuel este timidastfel incat nu ar fi provocat un scandal.„Nu știu cine e ala, ce a avut cu ei. Ei se plimba des prin gradina botanica, copilu meu și prietena lui. Sunt de cateva luni impreuna, au fost…

- Avocatul elevului criminal din Craiova, primele declaratii despre cazul șocant. Ce a spus adolescentul de 17 ani cand a fost adus in fața magistraților? Ce motiv a avut sa ii injunghie pe cei doi tineri? Avocatul elevului criminal din Craiova, primele declaratii despre clientul sau Ies la iveala noi…

- Baiatul care a ucis-o pe Melissa a fost arestat de oamenii legii. Adolescentul, in varsta de 17 ani, va sta 30 de zile in spatele gratiilor, dupa ce a injunghiat doi tineri. Iata noi informații cu privire la crima din Gradina Botanica din Craiova.

- Tanarul de 17 ani, care a injunghiat o fata și un baiat, marți, 27 iunie, in Gradina Botanica din Craiova, invața la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, fiind un elev „mediu, care nu a avut altercații și nici abateri grave”, au declarat miercuri, 28 iunie, reprezentanții liceului militar.„Elevul…

- Meliss (14 ani) a murit in brațele medicilor care au incercat cu disperare sa o salveze. Fata era impreuna cu prietenul sau in Gradina Botanica. Cei doi au fost atacați de un adolescent in varsta de 17 ani.