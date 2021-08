Stiri pe aceeasi tema

- Alina a decis sa iasa in fața și sa povesteasca ce s-a intamplat, de fapt, in noaptea fatidica, in care doi copii de doi ani și cateva luni au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești. Prietena Andreei a declarat ca nu știe cum s-a petrecut o astfel de tragedie, insa mama gemenilor a avut un…

- Mirela Vaida nu a mai suportat presiunea și gravitatea cazului gemenilor morți de la Ploiești. Prezentatoarea a izbucnit in lacrimi, spunand ca nu mai suporta gandul ca propriul ei copil ar fi putut avea aceeași soarta, daca ea ar fi fost neglijenta ca Andreea. Despre aceasta din urma, vedeta spune…

- Strabunica gemenilor morți in Ploiești face dezvaluiri cutremuratoare despre mama micuților, și o acuza pe Alina, prietena Andreei, ca ar fi neglijat copiii, deși se afla in aceeași camera cu ei in momentul incidentului. Femeia sufera cumplit, ea fiind alaturi de cei mici o buna parte din viața lor.

- Bunica gemenilor din Ploiești, morți dupa ce au cazut de la etajul 10 al blocului in care locuiau cu mama lor, a postat un mesaj de-a dreptul terifiant pe o rețea de socializare, la doar cateva ore de la tragedia care a cutremurat țara. Dupa spusele mamei, Andreea, cea care le-a dat viața copiilor,…

- Tragedia care a indoliat intreaga țara continua sa șocheze, sau mai bine zis, mama gemenilor continua sa uimeasca prin comportamentul sau anormal. Daca la inceput s-a crezut ca femeia va innebuni cand va vedea ca cei doi copii ai sai, gemeni, s-au facut una cu pamantul, ei bine aceasta avea alte indeletniciri,…

- Fratele mamei gemenilor din Ploiești, care au murit ieri seara dupa ce au cazut de la etaj, face acuzații grave. Barbatul susține ca femeie se ocupa cu prostituția și nu se ocupa de copiii ei. El a precizat ca aceasta se plimba cu mașini scumpe in trecut și a fost dusa chiar și in Italia.

- O tragedie greu de imaginat a avut loc ieri seara in Ploiești, asta dupa ce doi baieți, gemeni, au cazut de la etajul 10 al blocului unde locuiau. Mama acestora era live pe Facebook in momentul tragediei și a aflat de la jandarmi ce s-a intamplat.

- Fiul Lidiei Bejenaru Botgros a facut primele declarații dupa decesul mamei sale. Soția lui Nicolae Botgros ar fi suferit de mai multe boli inainte de a-și da ultima suflare, fiind și motivul decesului sau. Corneliu Botgros a vorbit cu regret despre pierderea suferita, spunand ca cea care i-a dat viața…