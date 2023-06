Stiri pe aceeasi tema

- Tatal fetiței de 12 ani are o alta versiune a poveștii legata de ziua in care a murit copila. Barbatul spune ca Simona se afla acasa atunci și știa de tot ceea ce i se intamplase Anamariei. Vasile susține ca fosta partenera iși dorea sa o ia pe copila in strainatate, dar nu a fost de acord.

- Tatal fetiței de 12 ani vine cu noi detalii in cazul morții copilei. Vasile spune ca fetița i-a povestit la un moment dat ca Marcel i-ar fi facut avansuri, aspect pe care Simona il banuia. In ultima conversație purtata cu fiica sa, Anamaria i-a cerut bani sa iasa cu o prietena, iar in zilele urmatoare…

- Vasile Constantin spune ca a vorbit cu o zi inainte ca fiica sa sa fie ucisa. Barbatul susține ca avea o relație apropiata cu Anamaria și mereu il suna sa il intrebe cum se simte. In acea perioada, fetița era entuziasmata ca mama sa urma sa ii cumpere un nou telefon.

- Cu toate ca Marcel Șerbuc este considerat principalul suspect, și Simona este acuzata ca ar fi luat parte la crima sau, cel puțin ca ar știut de ceea ce i-a facut iubitul sau fetiței de 12 ani. Intr-o discuție purtata cu colegii, Simona le spune ca a vorbit cu ea, cand, de fapt, nu s-a interesat de…

- Apar noi detalii in cazul morții misterioase a fetiței de 12 ani. Dupa ce a fost eliberata pe motiv ca polițiștii spanioli nu au suficiente probe pentru a ramane in arest, Simona a facut primele declarații despre fiica sa, spunand ca nu mai ține legatura cu Marcel, principalul suspect.

- Apar detalii șocante in cazul crimei din Sectorul 4 al Capitalei. Polițiștii cred ca trupul gasit intr-un sac, ascuns in lada unei canapele, ar aparține unei copile de 12 ani și nu unei femei mature, cum s-a banuit initial. Fetița ar fi fiica partenerei celui care inchiriase locuinta și a fost data…

- De mai bine de 24 de ore, o fetița a fost ținuta prizoniera de propriul tata. Dupa o zi plina și multe rugaminți atat din partea negociatorilor, dar și din partea familiei, micuța a fost eliberata. Copila in varsta de 5 ani este in siguranța, iar barbatul a ajuns pe mainile polițiștilor.