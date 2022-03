Stiri pe aceeasi tema

- In tragedia aviatica petrecuta miercuri seara, la Constanta, cand sapte militari si-au pierdut viata dupa ce un elicopter IAR 330-Puma s-a prabusit, a fost implicat, din pacate, si un fost jucator de rugby, Vlad Carp. „Federația Romana de Rugby transmite sincere condoleanțe familiilor militarilor care…

- Opt morți - este bilanțul accidentului aviatic din județul Constanța, dupa ce atat un MiG, cat și un elicopter cu șapte oameni la bord, care au plecat in misiunea de cautare-salvare, s-au prabușit.

- Cine era Costinel Iosif Nița, capitanul mort in urma accidentului aviatic din Constanța. Tanarul avea 31 de ani și era casatorit. Barbatul acumulase 570 de ore de zbor in noaptea tragediei in care și-a gasit sfarșitul.

- In urma cu puțin timp, Forțele Navale Romane au facut publice imaginile cu cei doi scafandri aflați la bordul elicoperului prabușit in timp ce cauta un Mig 21 LanceR disparut de pe radar, in zona Gura Dobrogei.

- Un grav accident aviatic a avut loc in aceasta seara in Constanța, in urma caruia șapte persoane au decedat. Ei sunt cei șapte militari care au pierit in urma prabușirii elicopterului IAR-330 Puma, plecat in cautarea unui avion MIG-21 disparut.

- Informație de ultima ora privind dublul incident din zona Dobrogei. Elicopterul care a plecat in cautarea avionul MIG 21 a fost gasit, iar din pacate cinci persoane au murit. Primele imagini de la tragedie.

- Trei persoane, intre care un copil, au murit, iar trei persoane, intre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea. Inspectoratul de Politie al Județului (IPJ) Tulcea a anuntat ca accidentul s-a produs dupa ce un tanar,…

- Tanara de 24 de ani, aflata in ambulanta implicata in accidentul de la Iasi in urma caruia si-au pierdut viata sapte persoane, povesteste clipele de cosmar prin care a trecut. Ea a sfidat moartea si a adus pe lume un baietel sanatos. In schimb, in familile celor care si-au pierdut viata este astazi doliu,…