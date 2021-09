Dupa un an și jumatate in care a stat in inchisoare pentru moartea Marinei, Alexandru a intrat in direct pentru a se apara. Barbatul a explicat varianta lui cu privire la ceea ce s-a intamplat, in timp ce mama Marinei il asculta indurerata. Presupusul criminal susține ca nu a lovit-o pe tanara și ca spitalul in care a fost dusa aceasta in seara fatidica este cel care mușamalizeaza adevarul.