- Scandalul dintre Geta și fosta soacra continua! Mama lui Marian a facut acuzații grave, spunand ca aceasta i-ar fi distrus casa și i-ar fi furat obiecte personale, inclusiv bluza cu care și-a facut apariția in emisiunea Acces Direct. De asemenea, Geta ar avea datorii la fosta soacra.

- Geta și-a gasit sufletul pereche pe internet și totul a inceput prin conversații, insa mai apoi a ramas șocata de atitudinea barbatului. Geta susține ca a venit din Germania pentru barbatul pe care l-a cunoscut pe rețelele de socializare, insa la doar cateva zile aceasta a fost batuta și jignita.

- Valerica face acuzații grave la adresa celui de-al doilea soț, cu care are impreuna o fiica. Femeia susține ca partenerul a inșelat-o cu o tanara mai mica decat el cu 24 de ani, care era angajata unui magazin, iar mai apoi a devenit amanta.

- Oana Roman a dus mereu o viața controversata și nu s-a sfiit niciodata sa o prezinte in fața fanilor sai. De altfel, relația ei cu Marius Elisei a ocupat mult timp primele pagini ale tabloidelor, aceasta fiind mereu marcata de desparțiri și impacari. Recent, insa, au ieșit la iveala detalii incendiare…

- Fostul soț al Anei are o versiune diferita a poveștii pe care a spus-o femeia la Acces Direct. Barbatul spune ca fosta partenera nu s-a interesat de copil și abia cand iși aduce aminte, ii trimite bani sau un pachet.

- La un an de la tragedie, bunicul lui Cristi inca incearca sa afle cine a fost vinovat pentru moartea nepotului sau. Barbatul a facut dezvaluiri infioratoare, iar principalul suspect ca i-a omorat nepotul este Stelian. Dupa ce inca un martor a confirmat ipoteza bunicului, Stelian s-a simțit nevoit sa…

- Dupa ce Mihaela l-a acuzat pe soțul sau ca a pus ochii pe bunurile comune și chiar ar fi vandut o parte din ele, Marian a reacționat. Barbatul are o cu totul alta varianta a poveștii și spune ca iși dorește ca averea sa se imparta in mod egal, in instanța.

- Dana Roba a povestit la Acces Direct chinul prin care a trecut, dupa ce a fost mutilata de soțul ei. Make-up artistul marturisește ca barbatul o amenința constant și ca nici macar familia ei nu a recunoscut-o dupa ce a ajuns la spital, avand in vedere ranile provocate.