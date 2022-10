Stiri pe aceeasi tema

- Un preot din Pitești este acuzat ca a luat apartamentul unei batrane, profitand de buna credința a acesteia. Familia femeii susține ca parintele și-a insușit apartamentul și nici nu i-a anunțat cand a murit femeia, ci au aflat de la alte persoane, cateva saptamani mai tarziu.

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.425 de cazuri noi de COVID-19, cu 437 mai putine fata de ziua precedenta. Totodata, au fost raportate 11 decese, numarul total al deceselor trecand de 67.000. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.425 cazuri noi de…

- Un tanar in varsta de 18 ani, din Mioveni, care conducea un autoturism, pe DN 73, din direcția Campulung catre Pitești, aflat in trafic in localitatea Maracineni, in condiții de carosabil umed, intr-o curba ușoara la stanga, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. A parasit partea carosabila…

- Un grav accident rutier a avut loc joi de dimineața in localitatea Sivita din judetul Galati. In accident au fost implicate doua autovehicule, un TIR si un microbuz in care se aflau 18 persoane, scrie Monitorul de Galați . 15 pasageri au fost raniti in urma impactului. „La data de 8 septembrie 2022,…

- Iulia a fost cea care a cazut in capcana soldatului american, asta dupa ce a fost pacalita cu suma de 20.000 de euro. Insa, femeia nu este singurul caz deoarece barbatul a facut mai multe victime. Soldatul american le promitea femeilor ca vor cu viitor impreuna, ba chiar sa se casatoreasca.

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.398 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 232 mai puține fața de ziua anterioara. 463 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct…

- Miercuri, 17 august, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalau au identificat doua persoane banuite de inșelaciune in dauna unor salajeni. Una dintre fapte s-a comis in anul 2019, cand un barbat din Zalau a fost indus in eroare de persoane necunoscute cu privire la…

- Politistii si procurorii DIICOT Satu Mare au descoperit o cultura outdoor de 11 plante de cannabis, 15 kilograme de masa verde si 800 de grame de muguri de cannabis, in timpul unor perchezitii, potrivit DIICOT . Trei barbați, care au folosit o „drona performanta” pentru supravegherea culturii, au fost…