Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele cuvinte ale fiului ei i-au ramas intiparite in minte, insa de atunci mama lui Marius nu mai știe nimic de el. Tanarul trebuia sa mearga in Belgia, insa mai apoi a fost vazut in Copenhaga, iar de atunci doamna Maria iși cauta neincetat fiul.

- Cand avea doar 16 ani, Mariana a adus pe lume o fetița care, din ce iși amintește ea, era perfect sanatoasa. Dupa o saptamana insa, tanara mama ar fi fost anunțata ca bebelușul ei s-a stins din viața, dar nu i s-a dat un motiv al decesului. Instinctul matern ii spune insa femeii ca fata ei traiește.

- In urma cu aproape cu aproape cinci ani, Constantin Toma a fost gasit mort in casa lui. La acel moment, s-a spus ca ar fi recurs la un gest necugetat, dar mama lui are o cu totul alta varianta și nu și-a gasit liniștea nici in acești ani.

- De mai bine de doua luni, Alexandra incearca sa afle ce s-a intamplat cu fratele ei, care a fost gasit mort in raul Bega. David avea 21 de ani și impreuna cu fosta iubita avea un copil in varsta de patru ani.

- Angus Cloud, actorul cunoscut pentru rolul de traficant de droguri Fezco „Fez” O’Neill, in serialul HBO „Euphoria”, a murit in cursul zilei de ieri la Oakland, California, la doar o saptamana dupa ce și-a pierdut tatal. Tanarul s-a stins din viața la varsta de 25 de ani.

- Nicoleta este data disparuta de 12 zile. De atunci, nici urma de copila care a plecat cu un ghiozdan și cu 700 de lei. Familia a alertat autoritațile, dar nu se știe nimic despre ea. Parinții spun ca este o fire retrasa și ca, in ultima perioada, refuza sa mai iasa din casa.

- Florentina, soția unuia dintre cei care erau internați la un azil, spune ca nu a renunțat la drepturile sale, prin urmare, Ștefan Godei ar fi intrat in posesia casei in mod ilegal. Proprietarul unuia dintre azile i-ar fi spus barbatului ca ii va da bani pe casa, dar suma ar fi ajuns tot in buzunarul…