- O mireasa a fost omorata in ziua nuntii de o soferita beata. Tanara a murit in cea mai frumoasa zi din viata ei, la doar cateva ore dupa ce spuse „da“. O șoferița beata a intrat in plin in mașina cu care mirii plecau de la nunta, conform Digi24. Tragicul accident a avut loc in Folly Beach, Carolina…

- Dana Budeanu a revenit pe aplicația Verdict cu un nou videoclip din seria Amețitele și Mafioții, de data aceasta focusul fiind pe domnișoarele care obișnuiesc sa calce pragul cabinetelor medicilor esteticieni, pentru a-și face diferite intervenții și operații pe care designerul le considera a fi exagerate.…

- Este celebru, talentat, controversat, un artist ce se bucura de un succes uriaș la publicul din Romania. Cu toate ca, privita din exterior, viața sa poate sa para aproape de perfecțiune, adevarul este cu totul diferit. Puțini știu despre boala cu care se confrunta de ceva timp Mihai Bendeac. Actorul…

- Sorin Ovidiu Balan a avut parte de un incident neplacut, asta dupa ce jurnalistul de investigația a cazut și și-a rupt mana, astfel ca va fi supus unei intervenții chirurgicale. Sorin Ovidiu Balan a oferit mai multe detalii despre operație, dar și care este starea lui de sanatate. Iata cand se va intoarce…

- Sora Catalinei a venit in platoul Mireasa: Capriciile Iubirii. Dupa ce in trecut Alexandra a opinat ca Vlad nu s-ar potrivi cu tanara concurenta de la Mireasa, acum are o cu totul alta parere.

- Unul dintre cele mai cunoscute branduri din vestul tarii in materie de evenimente, CASA INDRU, isi deschide, de la 1 februarie, noul salon dedicat nuntilor. Incepand cu prima zi a lunii februarie, CASA INDRU va asteapta in locatia de pe strada V.V. Dealmarina, nr. 4, langa Primaria Lugoj. In salonul…

- Telenovela dintre Nicu și Alexandra continua! Nicu a fost dat afara de mama lui deoarece aceasta nu era de acord cu Alexandra, motiv pentru care i-a scos in strada pe cei doi, iar ei au primit o oferta pe Facebook de la un barbat care le-a spus ca le va oferi o locuința. Cei doi s-au dus sa locuiasca…