Stiri pe aceeasi tema

- Medicul stomatolog acuzat de mai multe tinere ca le-ar fi amețit și abuzat a ajuns fața in fața cu iubitul uneia dintre victimele sale. Tanarul i-a cerut explicații dentistului explicații, insa barbatul s-a ferit sa declare prea multe, deși nu a negat nici un moment ca ar fi dus-o pe fata la el acasa.

- Se adancește misterul in ceea ce privește modul in care medicul dentist acuzat de viol le-ar fi determinat pe victimele sale sa ajunga la el in apartament. Medicul Andrei Capra face lumina și explica de ce substanțele anestezice locale care le-au fost aplicate tinerelor abuzate nu au avut puterea de…

- Inca o victima stomatologului-violator iși spune povestea terifianta, pentrecuta cand nu avea nici macar 18 ani. Tanara descrie momentele teribile prin care a trecut alaturi de dentistul acuzat de tot mai multe femei ca le-ar fi abuzat fara nici un pic de teama.

- Medicul stomatolog acuzat de viol a decis sa vorbeasca, la Acces Direct. Dentistul susține ca nu a avut nici un gest nepotrivit fața de Lolrelai, ba chiar ar fi incercat sa o apere și sa o ajute, aceasta acuzand stari de rau dupa administrarea unei anestezii locale.

- Lolrelai continua seria dezvaluirilor șocante despre posibilul medic stomatolog violator care ar fi adormit-o intenționat, cu scopul de a-și satisface nevoile fizice. Fosta concucrenta IUmor a adus, la Acces Direct, mesajele medicului de dupa incidentul neclar din urma cu un an.

- O tanara mamica de doar 21 de ani nu știe unde sa se mai ascunda de frica fostului sau iubit, care s-a dovedit a fi foarte violent, atat cu ea, cat și cu cei doi copii ai sai. Elena iși striga disperarea și varsa lacrimi amare, dupa ce a fost terorizata de barbatul pe care l-a iubit.

- Nea Ion se afla, poate, in impasul vieții lui. Dupa mai bine de 40 de ani de casnicie, barbatul a fost parasit de soție, dar și jefuit de catre aceasta, lasandu-l fara agoniseala de-o viața. Chiar și așa, batranul inca iși iubește nevasta, dar vrea sa se casatoreasca și cu amanta cunoscuta recent.