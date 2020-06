Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu se pregatește sa devina tata pentru a treia oara. Iubita acestuia, Anda Calin, este insarcinata cu un baiețel. Este unul dintre cei mai carismatici oameni de televiziune, iar acum, a dezvaluit care este regretul sau cel mai mare.Actorul a marturisit cu ochii in lacrimi pentru Acces Direct…

- Prezentatoarea a acordat recent un interviu in care a vorbit deschis despre salariul primit de la Antena 1 . Vedeta a facut dezvaluiri despre salariul pe care il primește la „ Acces Direct ” și a marturisit in ce fel este platita, acum ca seria cu Vulpița efectiv a explodat in Romania și a fost urmarita…

- Din cauza faptului ca Viorel nu o lasa sa lanseze piesa alaturi de Raffelo, Vulpița nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi, parasind platoul ”Acces Direct”! Enervat de aceasta situație și de comportamentul pe care Viorel il afișeaza fața de soția lui, Raffelo l-a tras imediat la raspundere.

- Toata țara il cunoaște pe Valentin Sanfira, insa puțini știu cum a ajuns artistul sa fie unul dintre cei mai celebri interpreți de muzica populara din Romania. In spatele succesului sau se afla multa munca, dovada fiind dezvaluirile sale emoționante.

- E renumita in zona de frumusete, pentru saloanele ei de fite, pe unde au trecut cele mai iubite vedete din Romania. Stefania este o tanara afacerista, cu o casa pe masura. O casa care se afla chiar in mijlocul naturii verzi. O locuinta moderna, intesata de tablouri valoroase, chiar si in baie! Dar si…

- PrimarulCapitalei Gabriela Firea spune ca va fi imposibil ca elevii din clasele mici sapoarte tot timpul maști de protecție și, fiind foarte activi, nu vor putea sarespecte cu strictețe nici masurile de igiena, nici distanțarea sociala și infinal, se vor imbolnavi și vor transmite virusul mai departe…

- Cine nu-l cunoaște pe Daniel Margarit? Povestea sa a impresionat o țara intreaga, fiind un bun exemplu al determinarii și ambiției pentru a-ți atinge cele mai mari visuri. De la ucenic, faimosul creator a ajuns un adevarat regele al blanurilor din Romania. In spatele succesului sau se ascunde o poveste…

- Sorin si Laurentiu au plecat din Romania in urma cu 20 de ani. Si-au deschis o afacere in Italia si se bucura de respectul oamenilor din Fiumicino, o localitate aflata in apropiere de Roma. Romanii ajuta inclusiv proprietarii restaurentalor cu care colaboreaza. "N-am putut intoarce spatele Italiei,…