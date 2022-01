Stiri pe aceeasi tema

- In satul Ciuperceni, din județul Teleorman, oamenii nu mai au parte de liniște de doua luni. Nu exista o casa in aceasta localitate care sa nu fi avut de suferit din cauza hoților. Localnicii sunt disperați și dau vina pe dezinteresul polițieiLocuitorii satului Ciuperceni se tem sa iasa din casa…

- Individa care a incercat sa o omoare pe Mirela Vaida, live, la „Acces Direct”, ar putea fi trimisa in judecata intr-un nou dosar, dupa ce instanța a descoperit ca dosarul instrumentat de procurori nu era complet.

- Localitatea din Romania in care mai mult de jumatate din gospodarii au fost sparte. Oamenii sunt disperati Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Satenii din comuna Ciuperceni,…

- Alina, o tanara de 34 de ani din Teleorman face acuzații grave la adresa fostului ei șef. Ea marturisește ca a fost abuzata și agresata de barbat, asta dupa ce ea i-a spus ca nu vrea sa mai lucreze peste program.

- Situație ingrijoratoare in „cel mai dezvoltat” oraș din Romania. Cluj-Napoca a depașit incidența de 6 Situație ingrijoratoare in „cel mai dezvoltat” oraș din Romania. Cluj-Napoca a depașit incidența de 6 In cursul zilei de miercuri, 12 ianuarie, Municipiul Cluj-Napoca a depașit incidența de 6 cazuri…

- Situația la granița dintre Polonia și Belarus se acutizeaza și in curand va deveni exploziva. De saptamani intregi acolo se acumuleaza o masa tot mai mare de persoane provenite din Asia, Orientul Mijlociu și Nordul Africii care doresc sa patrunda spre Europa Occidentala. Situația umanitara este foarte…

- Situatie ingrijoratoare privind locurile libere la ATI Covid, la nivel national, astazi, 16 noiembrie 2021 La nivel national, la acest moment sunt disponibile 23 paturi libere de ATI, 8 in Bucuresti, 3 in judetul Constanta , 2 in judetul Dambovita, 1 in judetul Harghita, 2 in judetul Suceava, 2 in judetul…

- Social Bani pentru 8 școli din Teleorman cu toalete in curte, pentru remedierea situației noiembrie 10, 2021 10:38 Un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței de guvern de miercuri vizeaza alocarea de fonduri din bugetul Ministerului Educației pentru imbunatațirea condițiilor din unitațile…