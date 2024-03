Stiri pe aceeasi tema

- Anișoara deține un afterschool, activitate pe care o are de ceva timp. Chiar daca a fost acuzata ca și-a ucis soțul, impreuna cu cei doi copii pe care ii are impreuna cu Marian Claudiu Balan, o mama care iși duce copilul acolo spune ca nu o vede in stare sa faca așa ceva și o descrie ca o persoana liniștita.

- Mama și sora lui Marian Claudiu Balan, Ana, o acuza pe Anișoara ca ar fi folosit cardurile fostei soacre. Inițial, cardurile i-au fost inmanate profesorului disparut, iar acum Ana o acuza pe femeie ca a furat din banii mamei ei un an și jumatate.

- Situația nu este deloc roz pentru Anișoara, principala suspecta in cazul dosarului dispariției profesorului de matematica din Valcea. Florența, meditatoarea angajata chiar de ea, s-a decis sa dea carțile pe fața și sa vorbeasca.

- Noi informații in cazul lui Marian Claudiu Balan, profesorul disparut. Aninșoara, fosta soție a profesorului disparut, a ieșit la atac! Femeia desființeaza ipotezele polițiștilor. Iata ce declarații a facut aceasta la Acces Direct!

- Fiul cel mic al profesorului disparut susține ca el, mama și fratele lui mai mic au ajuns sa fie acuzați de moartea barbatului, in urma declarațiilor antrenorului de șah. Tot el ar fi fost cel care a declarat ca fiul cel mic ar fi sarit cu un cuțit la Marian Claudiu Balan.

- O echipa Acces Direct a mers la manastirea despre care doua telespectatoare au spus ca ar putea fi locul unde s-ar ascunde Marian Claudiu Balan. Mai exact, este vorba despre Schitul Muntioru din județul Vrancea, acolo unde un barbat care semana cu profesorul a fost vazut.

- Fosta soție a profesorului disparut de patru ani din Valcea susține ca a gasit mai multe greșeli in dosarul legat de Marian Claudiu Balan. Anișoara spune ca nu are nicio legatura cu cele intamplate și ca exista unele lucruri care nu se potrivesc, incepand de la data in care ar fi disparut.

- Un vecin a acuzat-o pe Anișoara ca l-ar fi ucis pe profesor, impreuna cu fiul cel mare și ca l-ar fi ingropat in curtea casei parasite. Fosta soție a lui Marian Claudiu Balan spune ca s-au facut cercetari acolo și ca este exclusa aceasta varianta.