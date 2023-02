Stiri pe aceeasi tema

- Emil traverseaza o perioada dificila, asta dupa ce e soția lui nu și-a mai cautat copiii de doi ani, iar ultima data aceasta trebuia sa le trimita pensia alimentara, insa Emil susține ca actualul ei nu o lasa. Barbatul a marturisit la Acces Direct ca soția lui a umblat cu mai mulți barbați, insa de…

- In aceasta dimineata, politistii din cadrul Compartimentului Rutier al Politiei orasului Beclean au intervenit la un accident in Uriu, pe Drumul Judetean 171.Din primele date, un autoturism condus de un barbat de 27 de ani, din Sieu Odorhei, a parasit partea carosabila, rezultand ranirea a doi pasageri…

- Doi parinți trec prin clipe de coșmar și sunt devastați de durere dupa ce fiica lor de 15 ani a murit pe patul de spital din cauza unui medic. Mama și tatal Mihaelei fac acuzații grave. Adolescenta a mers pe picioare in unitatea medicala și a ieșit intre patru scanduri. Ce au declarat cei doi, in exclusivitate…

- O alta tragedie a șocat Romania. Ștefania a murit la 15 ani, dupa ce s-a imbolavit de o simpla pneumonie. Insa, viața tinerei din Satu Mare a luat sfarșit pe patul de spital, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator.

- Soțul Roxanei a venit in emisiunea Acces Direct cu explicații, dupa ce barbatul a fost acuzat ca a parasit-o pe femeie și nu ii mai permite sa iși vada copilul. Barbatul a venit cu acuzații grave la adresa ei, spunand ca cel care nu iși dorește sa o vada este chiar copilul, dar și faptul ca relația…

- Cu toții știm ca multe mame au ramas fara copiii pe care i-au nascut, sub pretextul ca micuții ar fi murit. In exclusivitate pentru Acces Direct, o femeie susține ca a cumparat un copil din spital, in urma cu 16 ani! Bebelușul a fost vandut pentru aproximativ 6.000 de euro, chiar de un medic din Giurgiu.…

- Pentru patru suflete de copii, suma de 15 mii de euro inseamna fericire adevarata. Mama lor, Marilena, are nevoie de acești bani pentru a se opera. Femeia duce o lupta grea cu cancerul, temuta boala care le-a adus lacrimi pe obraji micuților ei. Fetele ei mai mari au vandut tot ce aveau de valoare in…

- O bunica și-a strigat durerea la Acces Direct. Femeia face acuzații grave la adresa nurorii, care i-ar fi rapit cele trei nepoțele, de care nu s-ar fi interesat timp de mai bine de jumatate de an. Povestea este extrem de complexa, iar bunica este vehementa in faptul ca nora ei este o mama denaturata.…