- Andreea, sora care vrea sa iși salveze cei doi frați ramași in grija unui centru pentru copii abandonați, in Brașov, a dat de urma fratelui ei care a fost scapat de sub control de cei de la centrul de plasament la care și ea a locuit. Tanara susține ca acești copii au luat-o pe cai greșite pentru ca…

- Petrecerea de sambata a fost un prilej pentru concurenți de a se cunoaște. Bogdan a incercat sa discute cu Andreea, care a vorbit și cu Alex. Baiatul a dansat și cu Daria, dar a imbrațișat-o și pe Luiza. De asemenea, Daria a avut o discuție profunda și cu Andy.

- Polițiștii din Satu Mare sunt in alerta! Patru copii ucraineni au fost dați disparuți in urma cu puțin timp. Aceștia erau cazați la un centru de plasament, iar acum sunt de negasit. Macsin, Tetiana, Ilie și Mykola au fugit din centrul in care locuiau și au disparut fara urma.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 73A, la kilometrul 17 500 de metri, la iesire din localitatea Rasnov, judetul Brasov, a avut loc o coliziune intre doua autovehicule, soldata cu ranirea unei persoane, ce este inconstienta, incarcerata. Traficul rutier…

- Un sofer care a intrat cu autoturismul intr-un foisor destinat amatorilor de sah, dintr-un parc din Sectorul 6 din Bucuresti, este cautat. Barbatul și-a abandonat mașina și a fugit de la locul accidentului. Primarul Ciprian Ciucu, afirma ca in habitaclu mirosea a alcool. ”Eu nu inteleg cum a ajuns acest…

- Hoții au furat un defibrilator care a fost amplasat gratuit cu cu cateva luni in urma, in zona Livada Poștei din Brașov, de catre o asociație de medici. Aparatul, care costa aproximativ 11.000 de lei, era amplasat in zona pentru a facilita primul ajutor in cazul nevoii de cardiostimulare. ,,In…

- Tanara de 19 ani, care locuia la Centrul de Plasament pentru Copii cu Nevoi Speciale Bradet, a ajuns la un spital din Brașov in urma cu doua zile cu arsuri grave pe fața, gat și spate, a anunțat ministrul Familiei, Natalia Intotero, duminica seara, intr-o postare pe Facebook.„M-am autosezizat la aflarea…